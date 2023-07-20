“من هنـا” رابط رسمي وشغال 100%.. لعمل اعتراضات الثالث متوسط بالعراق 2023

يزداد بحث طلاب العراق عن اعتراضات الثالث متوسط بالعراق 2023 ، فمن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الطلبة والطالبات يرغبون في تقديم اعتراض على النتيجة الخاصة بهم بالثالث المتوسط العراق، فقد بينت الوزارة أنه يمكن تقديم الاعتراض بشكل إلكتروني، لذا سوف نوفر لكم تفاصيل ذلك فيما يلي.

اعتراضات الثالث متوسط بالعراق 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية خطوات الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الثالث متوسط بالعراق 2023 ، وذلك باتباع الخطوات المقبلة:

أولًا: الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالعراق، من هنا.

ثانيًا: النقر على خانة “نتائج الطلاب”.

ثالثًا: انتقاء عبارة “نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط”.

رابعًا: انتقاء المقاطعة، والمدينة الخاصة بك.

خامسًا: كتابة الرقم الامتحانى الذي يتعلق بك.

سادسًا: الضغط على زر “استعلام”، ومن ثم ستجد النتيجة أمامك بالتفصيل، بالدرجات التي تكون حاصلًا عليها، ومن ثم يكون بإمكانك طباعة النتيجة إن أردت.

طريقة الاستعلام عن نتائج المتوسط التمهيدي

من الممكن لكل الطلبة والطالبات أن يطلعوا على نتيجتهم في الصف الثالث المتوسط 2023م، بشكل إلكتروني، عن طريق بعض الخطوات السهلة، التي تجعل الطلاب يتعرفوا على درجاتهم، وهذه الخطوات هي: