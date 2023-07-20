ثبت الان تردد قناة المجد للقرءان الكريم علي النايل سات 2023

تعد قناة المجد للقرآن الكريم واحدة من أهم القنوات الإسلامية المتخصصة في بث القرآن الكريم على مدار الساعة، وتحظى بشعبية كبيرة واسعة الانتشار في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم ، يعزى هذا النجاح إلى جودة الصوت والتسجيل المتفوقة لعدد كبير من قراء المشهورين في الوطن العربي الذين يحبهم الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم

برامج قناة المجد القرءان الكريم

تعد قناة المجد للقرآن الكريم واحدة من أهم القنوات الإسلامية المتخصصة في بث القرآن الكريم على مدار الساعة، وتتميز بتفسير معاني الآيات القرآنية، خاصة الكلمات الصعبة والمصطلحات الغير معروفة لدى البعض، كما تقوم بترجمة القرآن الكريم أثناء التلاوة باللغة الإنجليزية، مما يتيح للأجانب المسلمين فهم معاني القرآن بشكل أسهل ، ومن خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز ، يمكن الحصول على تردد قناة المجد للقرآن الكريم بالأقمار الصناعية المختلفة HD و SD، بالإضافة إلى تردد القناة العامة الجديد، وكيفية الحصول على خدمة البث المباشر وطريقة ضبط تردد القناة. ويمكن الاستمتاع بالاستماع لتلاوات لعدد كبير من أهم المشايخ القديمة والحديثة مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي ومشاري راشد، وغيرهم من المشايخ الأصحاب لأصوات العذبة.

تردد قناة الفجر الجديد علي النايل سات

يمكن الحصول على تردد قناة المجد للقرآن الكريم عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة SD، وذلك عن طريق تنزيل بعض الإعدادات البسيطة التالية التي نقدمها لكم في السطور التالية : –

القمر الصناعي: NileSat.

– التردد الخاص بالقناة : 11372. –

الإستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.