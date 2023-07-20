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عاجل.. تبكير موعد صرف رواتب شهر يوليو 2023 “جاري الآن عملية إيداع الرواتب في الحساابت البنكية”
حددت وزارة المالية موعد صرف رواتب شهر يوليو 2023 ، كما أنها قامت بتوضيح الحدود الدنيا للأجور لشهر يوليو الجاري 2023م، ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من المواطنين يرغب في التعرف على هذا الموعد المتعلق بصرف الرواتب لهذا الشهر الجاري “يوليو 2023″، لذا سوف نوضح لكم هذا الموعد المحدد من جانب وزارة المالية فيما يلي.
موعد صرف رواتب شهر يوليو 2023
قامت وزارة المالية بالإشارة إلى موعد صرف رواتب شهر يوليو 2023 ، حيث أنها قد بينت وقالت إنه لا يظل سوى بضع أيام قليلة، تفصلنا عن صرف تلك الرواتب، إذ أنها سوف تُصرف لجميع المواطنين بالبوم الخامس والعشرون من شهر يوليو 2023م، وسوف يستمر الصرف إلى البوم السابع والعشرون من شهر يوليو 2023م.
الحدود الدنيا للأجور لشهر يوليو 2023
قامت وزارة المالية بوضع الحدود الدنيا للأجور لشهر يوليو 2023، إذ أنها تكون كما يلي:
- الدرجة الممتازة، يحصل الشخص بها على حوالي ألف وخمسمائة جنيهًا مصريًا.
- هذا بجانب أن الدرجة العليا، يحصل الشخص بها على حوالي ثمانية آلاف وخمسمائة جنيهًا مصريًا.
- كما أن المدير العام، ينال على حوالي سبعة آلاف جنيهًا مصريًا.
- كذلك أن صاحب الدرجة الأولى، ينال على حوالي ستة آلاف وخمسمائة جنيهًا مصريًا.
- كما أن صاحب الدرجة الثانية، ينال على حوالي خمسة آلاف وخمسمائة جنيهًا مصريًا.
- كما أن صاحب الدرجة الثالثة، ينال على حوالي خمسة آلاف جنيهًا مصريًا.
- هذا بجانب أن صاحب الدرجة الرابعة، ينال على حوالي أربعة آلاف وخمسمائة جنيهًا مصريًا.