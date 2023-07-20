عاجل.. تبكير موعد صرف رواتب شهر يوليو 2023 “جاري الآن عملية إيداع الرواتب في الحساابت البنكية”

حددت وزارة المالية موعد صرف رواتب شهر يوليو 2023 ، كما أنها قامت بتوضيح الحدود الدنيا للأجور لشهر يوليو الجاري 2023م، ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من المواطنين يرغب في التعرف على هذا الموعد المتعلق بصرف الرواتب لهذا الشهر الجاري “يوليو 2023″، لذا سوف نوضح لكم هذا الموعد المحدد من جانب وزارة المالية فيما يلي.

موعد صرف رواتب شهر يوليو 2023

قامت وزارة المالية بالإشارة إلى موعد صرف رواتب شهر يوليو 2023 ، حيث أنها قد بينت وقالت إنه لا يظل سوى بضع أيام قليلة، تفصلنا عن صرف تلك الرواتب، إذ أنها سوف تُصرف لجميع المواطنين بالبوم الخامس والعشرون من شهر يوليو 2023م، وسوف يستمر الصرف إلى البوم السابع والعشرون من شهر يوليو 2023م.

الحدود الدنيا للأجور لشهر يوليو 2023

قامت وزارة المالية بوضع الحدود الدنيا للأجور لشهر يوليو 2023، إذ أنها تكون كما يلي: