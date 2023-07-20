أخبار مصر
“بشرى سارة” اعرف دلوقتي حقيقة صرف رواتب شهر يوليو بالزيادة المقررة 2023
بحلول منتصف شهر يوليو الجاري، تزايد الاهتمام بين الموظفين والعاملين بالدولة حول أخبار زيادة المرتبات المحتملة لشهر يوليو 2023، وهذا يأتي بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية مكونة من زيادتين سابقتين للأجور، الزيادتان السابقتان كانتا في نوفمبر 2022 وأبريل الماضي.
حقيقة صرف رواتب شهر يوليو بالزيادة المقررة 2023
- في ضوء هذه التطورات، يسعى الموظفون والعاملون إلى معرفة ما إذا كانت هناك زيادات مرتقبة لشهر يوليو 2023 أم لا.
- فقد أظهرت حزمة حماية اجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي التزامًا بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحسين أجورهم.
حقيقة زيادة مرتبات شهر يوليو 2023
- فيما يتعلق بحقيقة زيادة مرتبات شهر يوليو 2023، تطبق الحكومة علاوة دورية سنويًا مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو.
- وتم صرف علاوة دورية للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية، بعد أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم موعد صرفها إلى شهر أبريل، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين بهدف تخفيف أثر الإصلاحات والأزمات الاقتصادية على المواطنين.
- تم رفع نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 8%، وقد تم بالفعل صرفها في شهر إبريل 2023.
- أما بخصوص موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، فقد أعلنت وزارة المالية عن جدول للصرف حيث يبدأ صرف المرتبات اعتبارًا من يوم 23 يوليو الحالي ويستمر لمدة 5 أيام، وفقًا للجدول التالي:
- الأحد 23 يوليو 2023.
- الإثنين 24 يوليو 2023.
- الثلاثاء 25 يوليو 2023.
- الأربعاء 26 يوليو 2023.
- الخميس 27 يوليو 2023