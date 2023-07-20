“بشرى سارة” اعرف دلوقتي حقيقة صرف رواتب شهر يوليو بالزيادة المقررة 2023

بحلول منتصف شهر يوليو الجاري، تزايد الاهتمام بين الموظفين والعاملين بالدولة حول أخبار زيادة المرتبات المحتملة لشهر يوليو 2023، وهذا يأتي بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية مكونة من زيادتين سابقتين للأجور، الزيادتان السابقتان كانتا في نوفمبر 2022 وأبريل الماضي.

حقيقة صرف رواتب شهر يوليو بالزيادة المقررة 2023

في ضوء هذه التطورات، يسعى الموظفون والعاملون إلى معرفة ما إذا كانت هناك زيادات مرتقبة لشهر يوليو 2023 أم لا.

فقد أظهرت حزمة حماية اجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي التزامًا بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحسين أجورهم.

حقيقة زيادة مرتبات شهر يوليو 2023