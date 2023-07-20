“من هنــا” جدول رواتب شهر يوليو بالزيادة 2023 المقررة .. هتقبض 8500 جنية وأكثر كمان

في الآونة الأخيرة ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ عن موعد صرف مرتبات يوليو٢٠٢٣ والجميع أصبح يتساءلون هل سيتم القبض في هذا اليوم أم لا وخاصة أن هذا اليوم يتوافق مع الإجازة الرسمية والتي تعد حدثا هائلا في تاريخ مصر ألا وهيا ثورة ٢٣يوليو فهل سيتأثر ميعاد الصرف بهذه الإجازة ام لا ، وفي الفترات الأخيرة قامت شركات البترول بالفعل بتبكير صرف المرتبات يوما واحدا وذلك بسبب الإجازة الخاصة بثورة ٢٣يوليو ، وسنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بجدول رواتب شهر يوليو بالزيادة ٢٠٢٣.

جدول رواتب شهر يوليو بالزيادة 2023

الكثير من العاملين و الموظفين بالجهات الإدارية للدولة عبر مواقع الإنترنت في محركات البحث جوجل ذلك خلال الساعات القليلة الماضية عن ميعاد نزول مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٣، وقامت شركات البترول بزياده المرتب لعمالها بحد أقصى ٧٥جنيها مصريا وستقوم بصرف الراتب يوم ٢٢يوليو نظرا أن الإجازة الرسمية للثورة يوم ٣٢يوليو.

أما بالنسبة لهيئات التربية والتعليم ستبدأ بصرف مرتباتها يوم الأحد الموافق ٢٣يوليو ولا يتأثر بالإجازة لأن عملية الصرف تتم عن طريق ماكينة ال ATM .

أجور العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية .

الأجور تبعا للدرجات الوظيفية :