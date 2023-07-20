“أعرف الآن” متي يفتح التسجيل للجامعات بالجزائر 2023 وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالجزائرة عن موعد التسجيل الخاص بالجامعات لطلاب لذلك العام وذلك بعدما طرح السؤال المكرر عبر مواقع التواصل وهو متى يفتح التسجيل للجامعات بالجزائر 2023، كما قامت الوزارة بتوضيح الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب بعد الدخول على الرابط الخاص بهم حتى يستطيع إتمام عملية التسجيل.

متي يفتح التسجيل للجامعات بالجزائر 2023

قامت وزارة التعليم العالي في دولة الجزائر بالإجابة على السؤال المتداول وهو متي يفتح التسجيل للجامعات بالجزائر 2023 فهي تعد من المرحلة الخاصة بطلاب البكالوريا لهذا العام، حيث أوةضحت الوزارة أن موعد التقديم سوف يبدأ من يوم الأربعاء وهو يوافق ميلادياً 19 يوليو 2023، في الساعة السادسة مساءً وستستمر فترة التقديم حتى يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023.

موقع التسجيلات الجامعية 2023-2024 الجزائري

صرحت وزارة التعليم الجزائري عن موقع التسجيل في الجامعات ومن ثم القيام بإتباع مجموعة من الخطوات حتى يتمكن الطالب من إتمام عملية التسجيل وهي: