كشوف PDF نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 دور اول عبر موقع نتائجنا mlazemna في عموم المحافظات

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023، ينتظر الالاف من الطلاب ظهور نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 عبر موقع نتائجنا على أحر من الجمر، حيث تعد نتائج السادس الاعدادي 2023 من أهم الشهادات المصيرية الحاسمة في مشوار الطالب التعليمي، وقد كشفت وزارة التربية العراقية أن النتائج سيتم الاعلان عنها رسميا خلال ايام معدودة من الآن، واليكم رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 عبر موقع الوزارة الرسمي، فتابعونا.

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023

وقريبا سيتم الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 PDF وفقا لما صرحت به وزارة التربية العراقية، حيث صرحت الوزارة أن نتائج السادس الاعدادي ستعلن في مطلع شهر أغسطس القادم قبل حلول اليوم العاشر منه، حيث أن امتحانات تلك المرحلة قد انتهت خلال الساعات الماضية لتبدأ على الفور أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات على قدما وساق حتى يتم الانتهاء منها في أقرب وقت، لترفع بعد ذلك النتائج عبر المواقع الرسمية المخصصة لذلك ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها، واليكم رابط نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2023:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023.

حدد نتائج الدور الاول.

قم باختيار اسم المحافظة التابع لها “الكرخ، الرصافة، نينوي، الرصافة، دهوك، ذي قار،…”.

قم بالضغط على كلمة تنزيل الموجودة بجوار اسم المحافظة.

في أقل من دقيقة سيتم تنزيل كشوف PDF على جهازك.

قم بفتح الملف الذي تم تنزيله وابحث عن اسمك بالدرجات.

استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023

كشفت الوزارة خلال تصريحات رسمية لها أن استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم سيكون خلال أيام من الآن، بعد الانتهاء من أعمال التدقيق للتأكد من أن كل طالب قد حصل على حقه من الدرجات دون زيادة أو نقصان، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة بعد ظهورها.

بعد أقل من ثلاثة أسابيع ستقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 في عموم المحافظات، حيث ينتظر الالاف الطلاب الاعلان عن تلك النتائج على أحر من الجمر ليتعرفوا على نتائج مجهودهم المبذول طيلة العام.