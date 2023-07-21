تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 علي نايل سات لمتابعة مباريات البطولة العربية

زاد البحث خلال الساعات الماضية علي تردد قناة أبوظبي الرياضية 2023، علي مؤشرات تزامنًا مع إقتراب إنطلاق نهائيات البطولة العربية التي ستنظمها المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 فريق يتنافسون علي لقب البطولة العربية للأندية في ثوبها الجديد، وخلال السطور التالية نستعرض معكم كيفية تنزيل تردد قناة أبو ظبي الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات.

قناة أبو ظبي الرياضية 2023

تعد قناة أبو ظبي الرياضية من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي والتي تنقل دوري نجوم الإمارات للمحترفين، بالإضافة للحصول علي الحقوق الحصرية لبث المباريات الدولية الكبري للفرق والمنتخبات العالمية وتضم مجموعة قنوات أبو ظبي نخبة من نجوم التحليل الرياضي في الوطن العربي ونجوم الساحرة المستديرة في الوطن.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات

التردد: 1226.

معدل الترميز: 27500.

لاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على العرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

التردد: 12226.

معدل الترميز27500.

معامل الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد البطولة العربية للأندية 2023