PDF استعلم الان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة ال9 منصة مظلتي وزارة العمل

تم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023، وذلك عبر منصة مظلتي حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير رعاية اجتماعية شهرية مادية وطبية للأسر المحتاجة والفقيرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد، وتم قبول أكثر من مائتي ألف مواطن عراقي ضمن البرنامج خلال العام الحالي، وسيتم صرف جميع أنواع الرعاية الاجتماعية خلال الشهر الحالي في المحافظة التي ينتمون إليها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

ليتم قبولك ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023، يجب عليك تحقيق الشروط التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتعمل الحكومة العراقية على مراجعة جميع الطلبات بعناية لتقديم الرعاية الاجتماعية للمستحقين، والجدير بالذكر أنه تم استقبال أكثر من ربع مليون طلب للحصول على هذا الدعم، وبعد التدقيق وتأكيد استيفاء الشروط، تم قبول أكثر من 200 ألف مواطن عراقي، ويمكن توضيح هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون عمره ما بين 18 إلى 60 عامًا للرجال، وأما بالنسبة للإناث تكون أعمارهم مابين 15 إلى 55 عاما.

يجب أن يكون المتقدم لديه دخل مخفض جدا.

وألا يمتلك عقارات أو أملاك خاصة، بالإضافة إلى أن عدد أفراد الأسرة يجب ألا يقل عن 4 أفراد.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 إلكترونيًا من خلال منصة “مظلتي” حيث يتم توفير رابط مجاني من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لجميع المواطنين المستوفين للشروط للحصول على الدعم، ولمعرفة جميع أسماء المستفدين من يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية.

سجِّل الدخول إلى المنصة باستخدام بيانات الدخول الخاصة بك.

اختر الخدمات الإلكترونية المتاحة.

اضغط على خيار “الاستعلام عن هذه الأسماء”

أدخل المعلومات المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم البطاقة الذكية.

انتظر حتى يتم عرض النتائج وعرض أسماء المستفدين من الرعاية الاجتماعية.

ويتاح تحميل كشوفات هذه الأسماء من خلال النقر على زر التحميل، ويمكنك إدخال الاسم الرباعي في خانة البحث للتأكد من قبولك ضمن هذه الأسماء أم لا.

حيث ان تنزيل اسماء المشمولين في هذا البرنامج يتم بشكل الكتروني عن طريق كتابه رقم البطاقه الذكيه او اي من البيانات المطلوبه سواء كان اسم الشخص المتقدم حيث يجب ان تتم كتابه الاسم بشكل رباعي في المكان المخصص له كذلك ادخال تاريخ الميلاد الخاص به او اي بيانات اخرى مطلوبه لكي تظهر الاسماء على الفور امامه على الشاشه في شكل ملف pdf.