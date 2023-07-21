عاجل .. ظهرت الآن نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023 في جميع المدارس الحكومية بالقاهرة

يتساءل الكثير من الآباء والأمهات من نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023 حيث قالت الجهات المختصة أنه لم يتم إعلان الموعد الرسمي حتى الآن، ولكن من الممكن أن يتم إعلانها خلال الأيام المقبلة في جميع المحافظات، حيث أن كل إدارة تبلغ قصار وسعها لكي تقوم بإعلان النتيجة.

نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023

قامت الوزارة بتشييد منصة إلكترونية يتوفر بداخلها الكثير من الخدمات لكي يتم توفير لأولياء الأمور الوقت والجهد فيمكنك معرفة نتيجة التنسيق رياض الأطفال، وذلك من خلال اتباع هذه الطريقة وهي كتالي:

في بداية الأمر يجب على ولي الأمر أن يقوم بالذهاب إلى الموقع مديرية التربية والتعليم.

ومن ثم اختر الإدارة التابعة لك، وذلك من خلال الموقع السكني.

بعدها اختر أنك تريد الاستعلام عن نتيجة التنسيق لرياض الأطفال.

بعدها انقر عليها سيتم نقلك إلى صفحة الخاصة بملئ البيانات قم بكتابة الرقم القومي المدون في شهادة ميلاد الطفل.

بعد ذلك قم بالنقر على ايقونة استعلام.

ستجد جميع التفاصيل الخاصة بك منها معلومات الطفل والمدرسة التي يجب التقديم بها.

أوراق التقديم على رياض الأطفال

يجب علينا أن نعرف ماهي خطوات التقديم بعد معرفة نتيجة التنسيق ولمعرفة الاوراق تابع الآتي: