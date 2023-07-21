مع بدء الموسم الكروي السعودي يبدأ الجمهور في البحث عن طريقة استقبل تردد قنوات السعودية العامة الجديدة 2023 تردد قناة ssc السعودية الرياضية إذ أن مشجعي الأندية المتنوعة يفضلون هذه القنوات في مشاهدة المباريات، لأنها تتميز برؤية واضحة دون تشويش، وبها الكثير من المميزات التي تجعل الأشخاص يفضلونها على غيرها من القنوات، ولذا يمكن الإطلاع من خلالنا على تردد القناة وأهم التفاصيل.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية

تأسست مجموعة القنوات الخاصة اس اس سي التي تعرف بالسعودية الرياضية، بتاريخ السادس عشر بشهر رجب 1423، كان يوافق هجريًا 24 سبتمبر 2022، والمقر الرئيسي لها بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، كما أن القناة قد نقلت دوري المحترفين السعودي منذ عام 2017 حتى 2021، وتعرض للجميع مجانيًا، وإليكم تردد قنوات السعودية العامة اس اس سي وهي كالآتي:

التردد: 12284

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تردد القناة على عرب سات

التردد: 12149

معدل الترميز: 127500

الاستقطاب: أفقي.

نبذة عن قنوات ssc الرياضية السعودية

تعد قناة اس اس سي السعودية الأشهر من بين كافة القنوات العربية التي تعمل دائمًا على بث المباريات الخاصة بالدوري العربي أو السعودي، فهي قناة لها بث مجاني وجودتها عاليه تعمل على بث سباق الخيل العربي ايضا وسباق الهجن، فهي ليست رياضية فقط، ولكن منها ما يقوم ببث مباشر من الحرم المكي والمدني طوال 24 ساعة، وأيضًا منها مجموعة قنوات إخبارية، وتقدم لكم محتويات بمختلف أنواعها مفيدة للمجتمع كل شخص يتابعها يكون وفقًا لاهتمامه.

إذ أن القناة تشارك جميع ما يهتم به المجتمعات بكافة المجالات، وتعمل على بث الأخبار العربية والعالمية الأحدث على الإطلاق والدينية، ولها متابعين بكافة الجنسيات فهي غير مقتصرة على السعوديين فقط، ولكن جميع الأشخاص يمكنهم متابعتها أيًا كان المكان الذي يعيشون فيه، تم تأسيسها من وقت كبير حوالي 21 عام، إذ أنها بدأت البث عام 2002 الموافق 16 رجب 1423، مقرها الأساسي متواجد بالرياض وتنقل لكم كافة المباريات مجانًا.