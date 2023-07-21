“بشرى سارة” .. تحديد موعد صرف معاش نقابة المعلمين أغسطس 2023

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات وخصوصًا المعلمون والمعلمات عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين أغسطس 2023، حيث يتم شهريًا صرف المعاشات لأصحاب المعاشات من تقاعدوا عن العمل بعد بلوغهم السن الرسمي للتقاعد، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد صر المعاشات، فضلًا اقرئوا سطور المقال بعناية لنوضح لكم الموعد ومواعيد صرف الراتب وفقًا للشرائح وقيمة المعاش لمختلف الفئات.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أغسطس 2023

حسب ما وضحته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فمقرر صرف المعاشات لجميع المتقاعدين سواء كانوا موظفين أو كبار سن وأرامل ومطلقات في اليوم الأول من الشهر، وعلى أساس هذا فإن معاشات نقابة المعلمين عن شهر أغسطس سوف يتم صرفه في الأول من شهر أغسطس القادم لعام 2023، مع العلم أن الصرف يتم للشرائح المالية بالترتيب كل يوم شريحة معنية وفقًا للجدول الذي تم اعتماده من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مع العلم في حالة إن صادف الصرف ليوم إجازة رسمية فإن الصرف يتم تغيير موعده، حيث سبق أن تم تغيير الموعد لقبل عيد الأضحى، حيث كان التبكير أربع أيام تقريبًا قبل الموعد الرسمي للصرف.

صرف معاش نقابة المعلمين لأغسطس 2023

وضحنا لكم موعد صرف معاش نقابة المعلمين أغسطس 2023، وبالنسبة للشرائح الخاصة بصرف المعاش، فهي على النحو التالي: