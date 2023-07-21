اعرف حالًا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأهرام يوم 23 يوليو 2023 الموافق الأحد

بشكل مستمر قبل كل مباراة للنادي الأهلي، يقوم المواطنين بالبحث عن الموعد الذي سوف تذاع فيه المباراة، وكذلك القنوات الناقلة لهذه المباراة، ومن الجدير بالذكر أن المباراة القادمة للنادي الأهلي سوف تكون بين كلًا من النادي الأهلي، ونادي الأهرام، لذا يتم البحث في محركات البحث جوجل بعبارة ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأهرام ؟ لهذا ستوفر لكم تلك القنوات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأهرام

قنوات أون تايم سبورت هي التي سوف تذيع مباراة الأهلي والأهرام على شاشتها، وذلك لأنها تكون الناقل الحصري للمباريات المختلفة، ومن الجدير بالذكر أن تلك المباراة سوف تذاع في اليوم الذي سوف يكون موافقًا الثالث والعشرون من يوليو 2023م، على أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءًا.

موعد مباراة الأهلي والأهرام

في الحقيقة أنه سوف يتم إذاعة مباراة الأهلي والأهرام باليوم الموافق 23-7-2023م، كما ذكرنا على شاشة قناة أون تايم سبورت، ويأمل النادي الاهلي في تحقيق الفوز على نادي الأهرام، والحصول على اللقب بالدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ملخص مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز

فاز النادي الأهلي على نادي الزمالك في المباراة التي تمت إقامتها في اليوم الثالث عشر من يوليو 2023م، بنتيجة 4:1، كما فاز على نادي المقاولون، في المباراة التي تمت إقامتها في اليوم السادس عشر من يوليو 2023م، إذ أن المباراة انتهت بنتيجة 4:1، في حين أنه تعادل في المباراة التي تمت إقامتها أمس الأربعاء التاسع عشر من يوليو 2023م.