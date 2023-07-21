هنــا “التضامن الاجتماعي” تُعلن عن خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد تكافل وكرامة 2023

يعتبر برنامج تكافل وكرامة أحد البرامج التي أطلقها الرئيس للعمالة الغير منتظمة وهو عبارة عن دعم مادي للحد من البطالة والفقر وتخفيف اعباء المعيشة والغلاء، لذلك يزداد عملية البحث عن خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد تكافل وكرامة 2023 وهذا سنوفر لكم في هذا التقرير لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد تكافل وكرامة 2023

هناك مجموعة من الخطوات يجب أن تتوفر للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وهي تتمثل في النقاط التالية:

يجب الولوج أولا إلى موقع وزارة القوى العاملة من خلال الضغط هنا.

ثم قم باختيار تكافل وكرامة من القائمة.

اكتب الرقم القومي واضغط على زر استعلام.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

يوجد مجموعة من الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة وتتمثل الشروط في النقاط التالية:

استيفاء كافة البيانات للبرنامج.

عدم حصول المتقدم على دخل شهري ثابت أو مساعدة أو معاش تأميني.

أن تكون الأسر المتقدمة فقراء ويحتاجون للدعم.

ما هي المستندات المطلوبة معاش تكافل وكرامة؟

هناك بعض المستندات يجب على المواطن تقديمها للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي فيما يلي: