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“من هنــا” رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الإعلان رقم 18
وضعت وزارة الإسكان رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي ، وهذا لكي يتم من خلاله التقديم على تلك الشقق بشكل إلكتروني، ولكن لا بد أولًا على المواطنين أن يطلعوا على الشروط اللازمة التي تتعلق بالحصول على هذه الشقق الخاصة بالإسكان، وفيما يلي سنرفق لكم تلك الشروط، وكذلك هذا الرابط الخاص بالتقديم على الشقق.
رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي
قامت وزارة الإسكان بإرفاق رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي ، ليتم عن طريقه التقديم بشكل إلكتروني، لتلقي شقق الإسكان، ولكن ينبغي أن تتوفر الشروط الخاصة بالحصول على تلك الشقق في المواطنين الراغبون في الحصول علبها.
شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي
هناك عدة شروط تتعلق بالحصول على شقق الإسكان، قد حددتها وزارة الإسكان، ومن ضمن هذه الشروط، جميع ما يلي:
- لا بد من تحديد أدنى حد للراتب السنوي المراد للتأهل لتلقي شقق الإسكان الاجتماعي، كما أن هذا الحد يتم تحديده على حسب الأوضاع الاجتماعية، وكذلك الاقتصادية للأشخاص المتقدمين.
- كذلك من الممكن أن تكون هناك حالات ينبغي فيها أن يكون الشخص عازبًا أو متزوجًا.
- كما أن هناك حالات يتطلب فيها أن يكون المواطن عنده أطفال أو لديه كبار السن بالأسرة.
- كذلك تتحدد شروط محددة لتلقي شقق الإسكان الاجتماعي، على حسب مستوى المتقدم التعليمي.
- هذا بجانب أنه يتحدد العمر الملائم للحصول على هذه الشقق الخاصة بالإسكان الاجتماعي في كثير الحالات، ومن الممكن أن تتطلب العديد من البرامج أن يكون الشخص دون عمر محدد.