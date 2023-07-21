“من هنــا” رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الإعلان رقم 18

وضعت وزارة الإسكان رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي ، وهذا لكي يتم من خلاله التقديم على تلك الشقق بشكل إلكتروني، ولكن لا بد أولًا على المواطنين أن يطلعوا على الشروط اللازمة التي تتعلق بالحصول على هذه الشقق الخاصة بالإسكان، وفيما يلي سنرفق لكم تلك الشروط، وكذلك هذا الرابط الخاص بالتقديم على الشقق.

رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي

قامت وزارة الإسكان بإرفاق رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي ، ليتم عن طريقه التقديم بشكل إلكتروني، لتلقي شقق الإسكان، ولكن ينبغي أن تتوفر الشروط الخاصة بالحصول على تلك الشقق في المواطنين الراغبون في الحصول علبها.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

هناك عدة شروط تتعلق بالحصول على شقق الإسكان، قد حددتها وزارة الإسكان، ومن ضمن هذه الشروط، جميع ما يلي: