EA SPORTS FC 24 النسخة الأولى مسربة| تحميل ea sports fc 24 للايفون وللاندرويد كاملة برابط مباشر

تم الكشف أخيرًا عن الإصدار الجديد للعبة EA SPORTS FC 24، وهي واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم الافتراضية في العالم. يعتبر هذا الإصدار هو الإصدار الأول للعبة FC بعد انفصال EA عن FIFA. انتظروا المزيد من التفاصيل حول لعبة EA SPORTS FC 24 الجديدة.

الإعلان عن لعبة EA SPORTS FC 24 game

في حدث خاص بالشركة الأمريكية في العاصمة الهولندية أمستردام، قامت ea sports football game بالكشف عن النسخة الجديدة الرسمية للعبة إي إيه سبورتس إف سي، المعروفة بفيفا 24 بين عشاق اللعبة. وتعتبر هذه النسخة هي الأولى بعد قطع العلاقة مع فيفا. وشمل حفل تقديم اللعبة العديد من الفقرات المثيرة.

قدم الرابر البريطاني دايف عرضًا سينمائيًا قصيرًا.

قدم المدير التنفيذي لـ EA SPORTS النسخة الحديثة من اللعبة للجمهور المتواجد.

Welcome to the club. Welcome to #EASPORTSFC. See the full #FC24 reveal on July 13: https://t.co/VqiFi7fgNs pic.twitter.com/gIx7TkW7az — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023

أكد أنه سيواصل العمل على الرغم من إنهاء التعاون مع الفيفا، وأن شركته ستستمر في تقديم تجربة متميزة للاعبين حول العالم.

كلمة مدير الشركة:

صرح بأن شركته فخورة بلعبة ea sports football game وسيظلوا يعملون لتلبية احتياجات اللاعبين العالميين.

ثم ظهرت مجموعة من النجوم على خشبة المسرح، وكانت تضم:

ثلاثة من أبرز اللاعبين في كرة القدم هم

نجم فريق تشيلسي والمنتخب الإيفواري ديديه دروجبا. النجم البرتغالي لويس فيجو. والأسطورة البرازيلية رونالدينيو.

أرقام إحصائية عن لعبة EA SPORTS FC 24

في حفل التقديم، قدمت الشركة معلومات إحصائية حول نسخة جديدة تسمى FC 24، التي يطلق عليها أيضًا اسم فيفا 2024، وتتضمن هذه المعلومات ما يلي:

عدد اللاعبين : 19 ألف لاعب.

الفرق teams: 700 فريق.

الملاعب : 100.

هناك ثلاثون دوريًا حول العالم.

ما هي المزايا الجديدة في لعبة فيفا 24

في المؤتمر الصحفي الذي عُقد لتقديم النسخة الجديدة من لعبة EA SPORTS FC 24 ، قدم نائب المدير التنفيذي للشركة مميزات تكنولوجية جديدة أو مستمرة في لعبة EA SPORTS FC 24 football game ، والتي تتركز في تحسين تقنية (hypermotionv) وهي تفوق بـ80 مرة من نسخة فيفا 2023.

تمتاز النسخة الأصلية الجديدة المخصصة للعب عبر الإنترنت أو الهواتف الذكية بمزايا جديدة، وهذا يعكس خبرة الشركة المصنعة التي تتفوق في عالم ألعاب كرة القدم الافتراضية.

غلاف لعبة EA SPORTS FC 24

زادت مهاجم مانشستر سيتي، النجم النرويجي إيرلنج هالاند، إلى المنصة في نهاية حفل إطلاق النسخة الجديدة من لعبة إي إيه سبورتس فوتبول للعبة الكرة القدم فريق إف سي ٢٤. وتم الكشف أمامه عن الغلاف الجديد للعبة التي حملت اسم إف سي للمرة الأولى.

صرح هالاند للحاضرين مازحا بأن الصورة التي يعلق عليها هي من إحدى المباريات التي سجل فيها العديد من الأهداف. يجدر بالذكر أن إرلينغ هالاند قد حقق ثلاثية تاريخية هذا الموسم مع فريق السيتزنز، ومن الواضح أن للدبابة البشرية إن صح التعبير الفضل بنجاح فريق السيتي في العديد من مباريات هذا الموسم.

لماذا انتهت العلاقة بين فيفا و EA SPORTS

أعلنت شركة إي أيه سبورتس رسميًا عن إصدار لعبة EA Sports FC 24 Mobile ، فقد انتهت العلاقة بين فيفا و EA SPORTS. بناءً على ذلك ، فإن اللعبة لن تكون باسم فيفا 23 أو فيفا 24 ، ولن تحمل اللعبة اسم فيفا في المستقبل على الإطلاق. ويرجع ذلك إلى رغبة الاتحاد الشعبي العالمي الأول للعبة في استغلال اسم المنظمة لأغراض تجارية بالكامل.

بالرغم من إنهاء التعاون بين ea sports والفيفا، إلا أن الشركة الأمريكية ما زالت تقدم استثماراتها في اللعبة وحازت على 300 ترخيص لتطوير الإصدار الجديد المسمى لعبة EA SPORTS FC 24.

في الوقت الحالي، لم تعد شركة EA Sports هي اللاعبة الوحيدة في صناعة ألعاب كرة القدم، حيث أصبحت لعبة “فوتبول مانجر” متميزة وشهيرة في الساحة. لكن يعد وجود شركة EA Sports بهذا المجال من الأمور المعروفة، حيث تتمتع بخبرة واسعة في صناعة ألعاب كرة القدم، ما يجعلها تفوق منافسيها.

سعر لعبة EA SPORTS FC 24

يبحث الكثيرون عند الإعلان عن إصدار جديد للعبة فيفا عن سعر اللعبة، موعد إصدارها، ومن سيكون نجم الغلاف؟ بدورنا، سنعرض لكم أسعار لعبة EA SPORTS FC 24 في الوطن العربي وحول العالم.

نسخة الألتيمت للبلاي ستيشن هي إصدار خاص ومتقدم.

الإصدار العادي (normal playing) 70 دولار نسخة بلاي ستيشن 80 $ نسخة الألتيمت 110 دولار أمريكي

في ختام مقالنا، تناولنا فيه الحديث عن لعبة EA SPORTS FC 24 ونسختها الأولى التي تم إصدارها تحت هذا الاسم بعد انقطاع التعاون مع ea sports football game والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. قدمنا لكم في هذا المقال نجم غلاف فيفا 2024 والسعر المتوقع للعبة.