EA SPORTS FC 24 النسخة الأولى مسربة| تحميل ea sports fc 24 للايفون وللاندرويد كاملة برابط مباشر

في حدث خاص بالشركة الأمريكية في العاصمة الهولندية أمستردام، قامت ea sports football game بالكشف عن النسخة الجديدة الرسمية للعبة إي إيه سبورتس إف سي، المعروفة بفيفا 24 بين عشاق اللعبة. وتعتبر هذه النسخة هي الأولى بعد قطع العلاقة مع فيفا. وشمل حفل تقديم اللعبة العديد من الفقرات المثيرة.

Welcome to the club. Welcome to #EASPORTSFC.

See the full #FC24 reveal on July 13: https://t.co/VqiFi7fgNs pic.twitter.com/gIx7TkW7az

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023