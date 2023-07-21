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“عشان تاخد الراتب الشهري” لازم تعرف شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق برنامج الرعاية الاجتماعية بهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجا أثناء فترة عدم الاستقرار الاقتصادي، لكن يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر للحصول على الدعم المالي، وعنوان موضوعنا شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق تابعونا.
شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق
هناك مجموعة من الشروط يجب ان تتوفر للحصول على الدعم وتتمثل الشروط فيما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون لدى الأسرة أربعة أفراد على الأقل.
- لا يقل عمر المتقدم عن ١٨ عام ولا يزيد عن ٦٠ للرجال والسيدات حد ادني ١٥ عام وأقصى ٥٥ عام.
- عدم امتلاك المتقدم تأمين صحي أو أي ممتلكات.
- أن يكون مسجل مسبقا في الشؤون الاجتماعية.
كيف اعرف اسمي موجود في الرعاية الاجتماعية؟
للاستعلام عن الرعاية الاجتماعية بالعراق يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب الذهاب الى وزارة من خلال الضغط هنا.
- ثم قم بالنقر على إرسال طلب الوجبة التاسعة.
- اختار الرعاية الاجتماعية.
- حدد الوجبة التي ترغب في الاستفسار عنها رقم تسعه.
- قم بتدوين البيانات المطلوبة بدقة وبشكل صحيح
- يليه الضغط على استفسار حول اسماء الاشخاص الجدد.
- بذلك سيظهر لك قائمة تضم جميع اسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية للدفعة التاسعة.
- علما بان تم نشر الأسماء المشمولة في راتب الرعاية الاجتماعية لعام ٢٠٢٣ بمحافظة ديالي الرجال، وعددهم ٦٤ ألف أسرة من وزارة الرعاية الاجتماعية مع تحديد موعد الاستلام من خلال بطاقة الكي كارد.