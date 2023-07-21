رحيل أكثر من لاعب في صفقات نادي الزمالك الجديدة 2023 !! تعرف على التفاصيل بالكامل

في ظل اقتراب النادي في التعاقد مع أكثر من اسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بقرار من جانب اللجنة الفنية للنادي، وطلب من جانب خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، الذي يرغب في التعاقد مع 5 صفقات خلال الموسم المقبل.

صفقات نادي الزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، أن صفقات الزمالك الجديدة في 2024 تقترب من 5، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إذ بات النادي قريبا من التعاقد مع أشرف بن شرقي، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، بداية من الموسم المقبل، بالإضافة إلى أيمن محيوص، مهاجم نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

بالتزامن مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، يتجه نادي الزمالك للتعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم صفوف الفريق.

وقد أشارت التقارير إلى أن هناك اهتمامًا من قبل اللجنة الفنية للنادي بالتعاقد مع أكثر من خمسة لاعبين.

صفقات الزمالك الجديدة في 2024.. 5 أسماء تقترب