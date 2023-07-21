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رحيل أكثر من لاعب في صفقات نادي الزمالك الجديدة 2023 !! تعرف على التفاصيل بالكامل
في ظل اقتراب النادي في التعاقد مع أكثر من اسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بقرار من جانب اللجنة الفنية للنادي، وطلب من جانب خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، الذي يرغب في التعاقد مع 5 صفقات خلال الموسم المقبل.
صفقات نادي الزمالك
- أكد مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، أن صفقات الزمالك الجديدة في 2024 تقترب من 5، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
- إذ بات النادي قريبا من التعاقد مع أشرف بن شرقي، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، بداية من الموسم المقبل، بالإضافة إلى أيمن محيوص، مهاجم نادي اتحاد العاصمة الجزائري.
- بالتزامن مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، يتجه نادي الزمالك للتعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم صفوف الفريق.
- وقد أشارت التقارير إلى أن هناك اهتمامًا من قبل اللجنة الفنية للنادي بالتعاقد مع أكثر من خمسة لاعبين.
صفقات الزمالك الجديدة في 2024.. 5 أسماء تقترب
- ومن بين الأسماء المقتربة من الانضمام للزمالك، يُذكر أشرف بن شرقي، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، الذي من المتوقع أن ينضم للفريق اعتبارًا من الموسم المقبل.
- كما يهتم النادي بالتعاقد مع أيمن محيوص، مهاجم نادي اتحاد العاصمة الجزائري.
- هناك أيضًا مفاوضات تجري مع غنام محمد ومهند لاشين، لاعبي نادي فيوتشر، لتعزيز صفوف الفريق.
- ورغم أن النادي لم يتواصل بعد مع نادي فيوتشر بشأن هذه الصفقتين، إلا أن الاهتمام مستمر.
- أما الصفقة الأخيرة المرتقبة فهي انضمام إلياس شتي، لاعب نادي أنجيه الفرنسي، في صفقة انتقال حر.
- يبدو أن نادي الزمالك يسعى لتعزيز صفوفه بشكل جيد خلال الموسم المقبل، وسيكون عليه مواصلة المفاوضات والعمل على إتمام هذه الصفقات لتحقيق أهدافه الرياضية.