“ظهرت رسميًا” نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 في العرق وبجميع المحافظات

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023، زادت محركات البحث على جوجل في هذه الفترة من خلال أولياء الأمور والطلاب حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج السادس الإعدادي وتقوم بتوفيرها عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال موقع نتائجنا وذلك لسهولة الاستعلام عنها بدلاً من الذهاب إلى المدرسة للاستعلام عنها وقامت الوزارة بالإعلان عن اقتراب ظهورها خلال الفترة المقبلة.

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023

يمكنك استخراج نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول عن طريق وزارة التربية والتعليم العراقية بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

ثم تقوم بالضغط على أيقونة نتائج السادس الإعدادي 2023.

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب في الخانة المخصصة لها وهي: اسم الطالب ورقم الجلوس.

ثم تقوم بتحديد المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة بحث النتيجة وسيتم ظهورها بالدرجات والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا

يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتائجنا ولمعرفة طريقة الاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية: