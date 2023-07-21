تذكرتي تٌعلن رسميًا عن خصومات 50% على حجز تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز 2023

محبي النادي الأهلي يريدون حجز تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز ، لهذا يبحثون من خلال بحث جوجل العالمي عن خطوات حجز هذه التذاكر، فمن الجدير بالذكر أنه يمكن حجز التذاكر بصورة إلكترونية الآن، وبكل سهولة، من خلال خطوات بسيطة تتم، عن طريق موقع تذكرتي، كما أن هناك العديد من عشاق النادي الأهلي يريدون معرفة موعد هذه المباراة التي سوف تقام أمام نادي بيراميدز، وكذلك منهم من يرغب في معرفة القنوات الناقلة للمباراة، وجميع ذلك سوف مرفقه لكم فيما يلي.

حجز تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز

لكي تتمكن من حجز تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز بشكل إلكتروني، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الانتقال إلى رابط موقع تذكرتي الرسمي والإلكتروني، من خلال النقر هناذ.

ثانيًا: النقر على أيقونة “تذاكر المباريات”.

ثالثًا: استكمل باقي الخيارات المطلوبة الخاصة بالمباراة.

رابعًا: النقر على أيقونة “حجز التذكرة”.

خامسًا: عليك كتابة رقم حسابك.

سادسًا: تسجيل كلمة السر الصحيحة.

سابعًا: عليك النقر على أيقونة “دخول”.

ثامنًا: سجل البيانات المرادة لاستكمال عملية الحجز، وهكذا تكون قد حجزت تذكرة لمشاهدة مباراة الأهلي بيراميدز المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

سيتم بث مباراة الأهلي وبيراميدز في يوم 23 يوليو 2023م، على أن تنطلق صافرة المباراة في الساعة 8:30 مساءًا، وذلك التوقيت يكون توقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بواسطة قناة أون تايم سبورت، فكما يعلم جميع الأشخاص أن هذه القناة تكون الناقل الحصري لأغلب المباريات والبطولات المهمة