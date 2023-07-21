رابط موقع التسجيلات الجامعية في الجزائر 2023-2024 |كيفية التسجيل للالتحاق بالجامعات الجزائرية  University registrations in Algeria

رابط موقع التسجيلات الجامعية في الجزائر 2023-2024…عقب الانتهاء من اعلان الباك بالجزائر، تبدأ جامعات الجزائر في تجهيزات استقبال الطلاب والطالبات الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا للتسجيل في الجامعات الحكومية الجزائرية، وفي ذات السياق، وعبر بيان رسمي لها أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفعيل موقع التسجيلات الجامعية في الجزائر 2023-2024 حتى يتثنى لجميع الطلبة تسجيل طلبات الالتحاق في الجامعات الجزائرية 2023- 2024.

موقع التسجيلات الجامعية في الجزائر 2023-2024

اليوم في هذا المقال من موقع البديل الاخباري ، ستسلط الضوء على على تم توفير رابط موقع التسجيلات الجامعية في الجزائر 2023-2024 على الرابط التالي: orientation-esi.dz سنقدم لكم جميع التفاصيل الهامة حول عملية التسجيل في الجامعات الجزائرية للسنة الدراسية الجديدة. يمكنكم العثور على جدول التسجيل الأولي وكيفية تأكيد الرغبات والخطوات الضرورية لاستكمال عملية التسجيل على الموقع. وسيتم نشر إعلان نتائج التسجيل الجامعي للعام 2023-2024 فور توفرها.

موعد التسجيل للجامعات الجزائرية 2023-2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر أن عملية التسجيل في الجامعات لحاملي شهادة البكالوريا الجدد ستكون يوم الأربعاء، الموافق 19 يوليو 2023، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر. سيتم تفعيل موقع التسجيل ليتمكن الطلبة من الاستعداد ومعرفة الخطوات المطلوبة قبل بدء التسجيل. يستمر فترة التسجيل الأولى حتى يوم السبت، الموافق 22 يوليو 2023. ويُشجع الطلبة خلال هذه الفترة على اختيار التخصصات والشعب المفضلة لديهم وإكمال عملية التسجيل بأسرع وقت ممكن.

ندعو جميع الطلاب إلى التحضير جيدًا لهذه المرحلة الهامة واستعراض المتطلبات والمعلومات المتاحة على الموقع الرسمي للجامعة. وإذا كان لديكم أي استفسارات حول التسجيل في الجامعات في الجزائر أو تحتاجون إلى المساعدة، فلا تترددوا في التواصل مع الجهات المختصة.

رابط موقع التسجيلات الجامعية في الجزائر 2023-2024

هناك آخر المستجدات بشأن عملية التسجيل الجامعي الأولية في الجزائر. سيتم في الساعات القادمة فتح منصة بروغرس الرقمية التي تعتبر رابط لموقع التسجيل الجامعي في الجزائر orientation.esi.dz. ستتاح للطلاب والطالبات روزنامة التسجيل المدرجة بها جميع الشعب التي يمكن التسجيل فيها. تؤكد الوزارة أن العملية النهائية لتسجيل الطلبة الجامعيين الجدد ستكون عبر المنصة الإلكترونية progres.mesrs.dz/webetu. إذا كانت هناك صعوبة في التسجيل عبر الإنترنت، يمكن للطلاب الذهاب إلى الجامعة وتقديم الملفات الورقية ودفع رسوم التسجيل مباشرة في مقر الجامعة.

بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في الانضمام إلى إحدى تخصصات العلوم شبه الطبية، سيتعين عليهم التسجيل شخصيًا في مؤسسة التوجيه.

موقع التسجيلات الجامعية 2023-2024 الجزائرية orientation-esi.dz

تتضمن خطوات التسجيل في موقع التسجيلات الجامعية في الجزائر للعام الدراسي 2023-2024 الآتي:

قبل كل شيء، ادخلوا إلى الرابط الإلكتروني لتسجيلات الجامعة orientation-esi.dz عن طريق النقر على الرابط الموجود هنا. سيطلب منكم تدوين رقم التسجيل الخاص بكل واحد منكم. فيما بعد، قم بإدخال الرمز السري الموجود في ورقة نقاط البكالوريا. فضلاً قم بموافقة على الشروط والتعليمات المتاحة على الموقع للتسجيل. قوموا بالموافقة على شروط (terms) وتعليمات التسجيل المتاحة على الموقع. بعد ذلك، قم بتحديد الرغبات المفضلة لديك وأرتِبها وفقًا لتوجهاتك الأكاديمية. قم بملء المعلومات المطلوبة منكم لإتمام عملية التسجيل. بمجرد انتهاء جمع المعلومات، انقروا على الزر “حفظ”. يجب تأكيد اختيار الرغبات لضمان نجاح عملية التسجيل.

رزنامة التسجيلات الجامعية 2023-2024

هذه هي خطة زمنية مهمة لعملية التسجيل في الجامعات في الجزائر للعام الدراسي 2023-2024. سنتعرف معًا على التواريخ الرئيسية لعملية التسجيل لهذا العام كما هو موضح في الصورة أدناه.

المستندات اللازمة في ملف التسجيل الجامعي

من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي للطلاب الذين حصلوا على شهادة البكالوريا للعام الجامعي 2023-2024، نقدم لكم جميع الأوراق المطلوبة لإجراء عملية التسجيل الجامعي.

نسخة طبق الأصل من كشف نقاط البكالوريا.

الأصل لشهادة البكالوريا.

صورتين شخصية واضحة.

إلى جانب ذلك، يجب على الملف أن يحتوي على وصل لدفع حقوق التسجيل.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية

تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية في مجال تنظيم وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد.

هذه هي الشروط والضوابط الهامة التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بشأن عملية التسجيل الجامعي وتتضمن ما يلي:

عندما تقومون بتسجيل رغباتكم، يجب أن تكونوا قد قمتم بترتيبها بترتيب تنازلي، حيث يتيح لكم اختيار أربعة تخصصات من بين ميادين التكوين في البكالوريوس، والفروع المسجلة على الصعيد الوطني، والماجستير المدمج للبكالوريوس، والأقسام الإعدادية، ومعاهد العلوم والتقنيات التطبيقية، وفروع المدارس العليا للأساتذة، وفروع العلوم الطبيعية.

عند تسجيل رغباتكم، يجب عليكم تحديد فرع واحد على الأقل من فروع التخصص المذكورة في مؤسسة التعليم العالي.

يتوجب أن ترسلوا بطاقة التسجيل فقط من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

يعد التسجيل الأولي إلزامياً لجميع الطلاب ويتطلب تنفيذه.

إذا لم تحضروا للمقابلة الشفوية الإجبارية في بعض الفروع، ستعتبرون راسبين، ويجب عليكم في هذه الحالة اتباع الخطوات الموضحة في الفقرة 2.2.

في النهاية، نتمنى لك، عزيزي المتابع، الاستفادة الكاملة من موضوع رابط موقع التسجيلات الجامعية في الجزائر للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، بالإضافة إلى معرفة الموعد وكيفية التسجيل. ننصح جميع الطلاب والطالبات المهتمين بالتسجيل في الجامعات الجزائرية بمتابعة الموقع بشكل دائم للحصول على أحدث التحديثات والإرشادات. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية والعلمية. إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات، فلا تترددوا في طرحها، وسنكون سعداء بمساعدتكم.