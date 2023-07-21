إليكم::موقع التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر لحاملي شهادة البكالوريا orientation-esi.dz | الخطوات الصحيحة للتسجيل
موقع التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر لحاملي شهادة البكالوريا orientation-esi.d….وفقًا للوزير الجزائري للتعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، تم فتح موقع التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر بعد إعلان نتائج البكالوريا. سيكون بإمكان الطلاب والطالبات التقديم عن طريق الموقع للانضمام إلى الجامعة بدءًا من 19 يوليو وحتى 22 من نفس الشهر.
موقع التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، السيد كمال بداري، عن فتح موقع التسجيلات الجامعية لعام 2023 في الجزائر، وذلك بعد ظهور نتائج امتحان البكالوريا، حيث يمكن للطلاب والطالبات التقديم عبر الموقع للالتحاق بالجامعة ابتداءً من 19 يوليو وحتى 22 من نفس الشهر.
وأكد وزير التعليم العالي أنه يمكن الوصول إلى موقع التسجيل في الجامعات الجزائرية لعام 2023 من خلال الرابط الموحد الذي أطلقته الوزارة، ويمكن تقديم طلب التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية.
خطوات التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر
- يمكنك الوصول إلى موقع التسجيلات الجامعية لعام 2023 في الجزائر عن طريق الضغط هنا.
- يتم وضع رقم التسجيل والرقم السري الشخصي للطالب في المساحة المخصصة لهما.
- بعد قراءة الوثيقة التي تتضمن الحقوق والواجبات المعروضة على الشاشة، يتعين عليك النقر على زر الموافقة.
- بعد طباعة كشف النقاط، يجب النقر على الزر التالي، ومن ثم ستظهر الصفحة التي يسمح للشعب بالوصول إليها، وبعد ذلك يتعين النقر على زر الطباعة.
- قم بتسجيل التخصصات وجميع المعلومات المطلوبة التي ستظهر، ثم اضغط على زر الحفظ.
- تتمثل الخطوة السادسة في تسجيل الرغبات، حيث يقوم الطالب بتحديد 16 رغبة فيما يتعلق بالجامعة التي يرغب في الالتحاق بها.
- الضغط على حفظ، ثم طباعة الورقة.