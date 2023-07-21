إليكم::موقع التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر لحاملي شهادة البكالوريا orientation-esi.dz | الخطوات الصحيحة للتسجيل

موقع التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر لحاملي شهادة البكالوريا orientation-esi.d….وفقًا للوزير الجزائري للتعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، تم فتح موقع التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر بعد إعلان نتائج البكالوريا. سيكون بإمكان الطلاب والطالبات التقديم عن طريق الموقع للانضمام إلى الجامعة بدءًا من 19 يوليو وحتى 22 من نفس الشهر.

موقع التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، السيد كمال بداري، عن فتح موقع التسجيلات الجامعية لعام 2023 في الجزائر، وذلك بعد ظهور نتائج امتحان البكالوريا، حيث يمكن للطلاب والطالبات التقديم عبر الموقع للالتحاق بالجامعة ابتداءً من 19 يوليو وحتى 22 من نفس الشهر.

وأكد وزير التعليم العالي أنه يمكن الوصول إلى موقع التسجيل في الجامعات الجزائرية لعام 2023 من خلال الرابط الموحد الذي أطلقته الوزارة، ويمكن تقديم طلب التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية.

خطوات التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر