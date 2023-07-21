تبدأ من 100 ريال سعودي!! الآن رابط حجز تذاكر حفلة الباحة 2023 .. خطوات الحجز بالتفصيل

قام عدد لا حصر له من الأشخاص بالبحث عن رابط حجز تذاكر حفلة الباحة 2023 ، حيث أنه يمكن الآن حجز هذه التذاكر بصورة إلكترونية، وهذا عن طريق خطوات بسيطة وفرتها لهم لحجز التذاكر، سوف تقوم بالتعرف عليها في السطور القادمة.

رابط حجز تذاكر حفلة الباحة 2023

قامت هيئة الترفيه العامة بالإعلان عن إتاحة حجز تذاكر الباحة، وذلك من خلال الانتقال إلى رابط حجز تذاكر حفلة الباحة 2023 ، المتوفر من جانب الهيئة، ومن الجدير بالذكر أن تلك الحفلة من المفترض لها أن تقام في اليوم الموافق من 28 يوليو 2023م، وذلك بمدينة الباحة، بالتحديد بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري، هذا بجانب أنها نوهت على جميع الأشخاص، بألا يقوموا باصطحاب الأطفال معهم إلى الحفل، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن تقوم بالتقديم لحجز تلك التذاكر بكل سهولة بشكل إلكتروني، وفيما يلي الخطوات المتعلقة بحجز هذه الحفلة:

أولًا: التوجه إلى الموقع الرسمي لحجز التذاكر الخاصة بالباحة، من خلال الضغط هنا.

ثانيًا: انتقاء الفئة التي تلائمك من الخيارات المتوفرة أمامك.

ثالثًا: سدد ثمن التذكرة.

في النهاية، انقر على زر “حجز”.

أسعار تذاكر حفل الباحة 2023

قامت هيئة الترفيه العامة، بالإعلان عن أسعار التذاكر التي تتعلق بتلك الحلفة، وهي تتباين تبعًا للفئة، وهي كما يلي: التذاكر الذهبية، بما يقرب من حوالي 300 ريال سعودي. هذا بجانب التذاكر الفضية، بما يقرب من حوالي 200 ريال سعودي. كما أن التذاكر البرونزية، بما يقرب من حوالي 100 ريال سعودي.