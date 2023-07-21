“السعر المصري والسعودي والأمريكي” تعرف على مواصفات realme pad 2 والعيوب والمزايا بالتفصيل

ازداد تساءل أشخاص عدة عن مواصفات realme pad 2 ، فمن الجدير بالذكر أن هذا الهاتف يتسم بالعديد من السمات، من بنيها، أنه يتميز بنظام تشغيل أندرويد ثلاثة عشر الجديد، كما أن به تصميم مميز، وكذلك أنيق، وسهل للواجهة المحورية، وكذلك كلًا من تطبيقات الجهاز، وأيضًا القوائم.

مواصفات realme pad 2

يقوم الكثير من المواطنين بالتساؤل عن مواصفات realme pad 2 ، إذ أن شركة ريلمي، قامت بالإعلان بصورة رسمية عن إطلاق هذا الجهاز الجديد لها، حيث أن مواصفاته جاءت كما يلي:

لدى الجهاز ذاكرة عشوائية حجمها 6 أو 8 جيجابايت، وهذا من نوع LPDDR4X، وأيضًا مساحة تخزين تبلغ لما بين 128 و 256 جيجابايت.

هيا بجانب ان جهاز Realme Pad 2 يقوم بدعم الشبكات الخاصة بالواي فاي، وأيضًا الشبكات التي تتعلق بالجيل الرابع.

مساك أن هذا الهاتف يكون مشتمل على بطارية سعتها الإجمالية تبلغ حتى 8360 ميلي أمبير، علاوًة على شاحن قوته 33 وات، ويشتمل الجهاز على ما يقرب من حوالي أربع سماعات، ذات تقنية Dolby Atmos

سعر جهاز realme pad 2

من الجدير بالذكر أن سعر هذا الجهاز بالسوق العالمي، بلغ لما يقرب من حوالي 433 دولار أمريكي، في حين أن سعره في كل الأسواق المصرية، بلغ لما يقرب من حوالي 13365 جنيهًا مصريًا، كذلك أن سعره في السعودية، بلغ لما يقرب من حوالي 1644 ريال سعودي، في حين أن ثمنه بالأردن، بلغ لما يقرب من حوالي 307 دينار أردني.