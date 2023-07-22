ياحظك لو انت منهم.. فئات يحق لهم تأشيرة عائلية للوافدين في الكويت

تأشيرة عائلية للوافدين في الكويت، حيث تظهر الكويت كواحدة من الوجهات الجاذبة للعمالة المهاجرة، لذا تأول الحكومة الكويتية بجدية العمالة الوافدة، وتعمل جاهدة لتوفير جميع التسهيلات اللازمة للعامل المهاجر ليتمكن من زيارة أسرته ولقائهم من خلال الحصول على تأشيرة زيارة عائلية. وبالطبع، يُسمح للمواطنين الكويتيين بدعوة أقاربهم إلى الكويت عن طريق هذه التأشيرة، تتيح السطور القادمة استعراض جميع التفاصيل والمعلومات الشاملة حول هذه القواعد وكيفية تطبيقها في الوقت الحالي في الكويت.

فئات يحق لهم تأشيرة عائلية للوافدين في الكويت

تُمنح فرصة مبهجة للوافدين في الكويت، حيث تُمكِّنهم التأشيرة العائلية من الاحتضان القريب والمحبة مع أفراد أسرهم الذين يعيشون في بلدان بعيدة، تُعتبر هذه تأشيرة عائلية للوافدين في الكويت فرصة ثمينة، حيث تتميز بعدم وجود شروط صارمة للأهلية، فالشخص المرغوب في زيارة الكويت يُمكنه الحصول عليها بكل سهولة إذا كان يملك دليلًا يثبت علاقته العائلية المقدسة مع أفراد العائلة في هذه الأرض الطيبة.

المستندات المطلوبة للتقديم

تتطلب تأشيرة عائلية للوافدين في الكويت مجموعة من الوثائق الخاصة بالزائرين:

– يجب تقديم نسخة مصورة من جواز السفر للزائر، ويُشترط أن يكون صلاحية الجواز سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

– يُطلب أيضًا تقديم صورة حديثة بحجم جواز السفر وذلك مع خلفية بيضاء.

– بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم إثبات صلة القرابة، وننصح بتجنب الاعتماد على شهادات القسم الصادرة من السفارة.

– ويُطلب أيضًا تقديم شهادة راتب حديثة للكفيل الأجنبي إذا كان يعمل في القطاع الحكومي أو يملك وظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

– وعليه، يجب تقديم صورة من بطاقة الهوية المدنية للكفيل ووثيقة تأمين صحي. في حال كانت الزيارة مخصصة للزوجة، فيجب تقديم صك الزواج.

– وللأبناء يجب تقديم شهادات الميلاد. ويرجى الانتباه إلى أنه يجب أن تكون العلاقة قرابة من الدرجة المطلوبة وأن سن الأبناء لا يتجاوز 21 عامًا.