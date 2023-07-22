جهز شنطتك يلا.. 11 ألف وظيفة في انتظارك في السعودية للمصرين “الرابط + الشروط”

وظائف في السعودية حيث قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن فرصٍ مثيرة حيث فُتِحَ بابُ التقديم لـ 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1445. تُقَدَّم هذه الفرص في عددٍ من التخصصات، وتُعنى بإدارات التعليم لكلا الجنسين بنظام التعاقد. يتم تقديم الطلبات عبر منصة التوظيف الوطنية الموحدة المُسمَّاة “جدارات”. هذه الخطوة تسعى لتلبية احتياجات القطاع التعليمي وتعزز الفرص للمتقدمين للعمل في قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية.

موعد التقديم على وظائف في السعودية

بناءً على ما ذكرته وفقًا لصحيفة عكاظ، أُعلِنَ أن وزارة التعليم السعودية حددت يوم الثلاثاء، الموافق 25 يوليو 2023، الساعة 9:00 صباحًا، كموعد بدء التقديم للوظائف المعلنة. سينتهي فترة التقديم يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023، الساعة 11:00 مساءً، تُراعى الضوابط والشروط لشغل الوظائف التعليمية، وتختصر المناطق المحددة لتلك وظائف في السعودية، هذه الخطوة تهدف إلى تحديد أفضل الكوادر التعليمية واختيار المرشحين المناسبين للتوظيف في مختلف مناطق المملكة.

شروط التقديم على الوظائف

بموجب التوضيح الذي تقدمت به، يتضح أن الوظائف التعليمية تتطلب الامتثال لمجموعة من المتطلبات الأساسية:

يجب على المتقدم أن يستوفي شروط وضوابط شغل الوظيفة التعليمية وحصوله على الشهادة الجامعية المناسبة في مجال التخصص المطلوب.

إلى جانب ذلك، يجب عليه أن يحقق المعايير المهنية المطلوبة وشروط مزاولة مهنة التعليم.

وفي حال كانت الشهادة الجامعية محصلة من الخارج، يجب معادلتها بالجهات المختصة.

حيث سيُخصص 40% من التقييم لدرجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي، و20% لدرجة اختبار الرخصة المهنية العامة، و20% للمعدل التراكمي للمتقدم، وأخيرًا 20% لأقدمية التخرج.

يهدف هذا التنظيم إلى تحديد الأفضلية للمرشحين واختيار الكفاءات المناسبة لتولي المناصب التعليمية بدقة وعدالة.

طريقة التقديم على وظائف السعودية

يمكنكم التقديم على وظائف في السعودية من خلال اتباع الخطوات اللازمة التالية: