كم درجة ؟ تنسيق التمريض العسكري والعادي 2023 وماهي شروط القبول

بدأت حالة من الترقب والانتظار عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية أصبح العديد من الأشخاص يبدأون في التقديم على مدارس الثانوية العامة بالإضافة إلى المدارس البديلة عن الثانوية العامة، ومن ضمن هذه المدارس مدرسة التمريض العسكري والعادي

لذا يرغبون في معرفة الأوراق اللازمة عند التقديم، وهذا ما نعرضه لكم بالتفصيل خلال السطور القادمة.

تنسيق مدارس التمريض العسكري والعادي لعام 2023

أعلنت كل من وزارة التعليم، ووزارة الصحة عن أنهم سيقومون بالإعلان عن تنسيق مدارس التمريض العسكري خلال الفترة المقبلة، ولكن نشير إلى أن درجات التنسيق الأقرب للتمريض العسكري والعادي للعام الدراسي 2023 تكون كما يلي في النقاط الآتية

يكون تنسيق محافظة القاهرة للتمريض العسكري والعادي من 220 درجة. في حين يكون التنسيق في محافظة سوهاج هو 265 درجة.

بينما تنسيق محافظة الجيزة للتمريض هو 218 درجة.

يبدأ تنسيق محافظة البحيرة تنسيق مدارس التمريض من 277 درجة.

يأتي تنسيق مدارس التمريض في محافظة الشرقية من 261 درجة.

بينما يبدأ تنسيق محافظة الغربية لمدارس التمريض من 234.5 درجة.

تنسيق مدارس التمريض على مستوى المحافظات

أعلنت محافظة الأقصر فمن المحتمل أن يكون تنسيق مدارس التمريض فيها يبدأ من 195 درجة.

ويكون تنسيق محافظة دمياط للتمريض من 200 درجة.

لابد أن نشير إلى أن هناك تعاون بين كل من وزارة الصحة و وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة الأخيرة حتى يتم الإعلان عن قبول طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي الراغبون في الالتحاق بمدارس التمريض العسكري والعادي لكل من البنين والبنات وذلك للعام الدراسي 2023الأوراق المطلوبة التقديم في مدارس التمريض العسكري والعادي لعام 2023

كما قامت كل من وزارتي الصحة والتعليم بالإعلان عن عدد من المستندات والأوراق المطلوبة والتي يجب أن تتوفر عندما يتم التقديم على مدارس التمريض العادي والعسكري لعام 2023

المستندات المطلوبه نعرضها في النقاط الآتية:

1- يتم إرفاق عدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء، ومقاس 4 × 6.

2-ارسال شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب الذي يرغب في التقديم على مدارس التمريض.

3- الحصول على جوابه مهن طبية.

يجب أن يتم إرسال شهادة حسن سير وسلوك للمتقدم على مدارس التمريض.

4-إرفاق صورة من بطاقة الهوية الخاصة بولي أمر المتقدم.

5- إرسال أصل شهادة الاعدادية بتاريخ 2023