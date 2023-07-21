استقبل تردد قناة توم وجيري للاطفال الان على النايل سات

تردد قناة توم وجيري، تبحث العديد من الأطفال عن قناة توم وجيري الجديدة، نظراً لأنها تقدم جميع أفلام الكرتون المفضلة لديهم، بالإضافة إلى عرض كل جديد في عالم الرسوم المتحركة، وتعتبر هذه القناة مصدراً شهيراً لعرض جميع حلقات كرتون توم وجيري، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والكبار على حد سواء، تتميز قناة توم وجيري الجديدة بأنها تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج الكرتونية الشهيرة، والتي تناسب جميع الفئات العمرية وليس فقط الصغار.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري الجديدة توفر للمتابعين مجموعة واسعة من البرامج الكرتونية الشهيرة، بما في ذلك كرتون توم وجيري، وتقدمها بجودة عالية وبتقنية صوت وصورة ممتازة، مما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات التي ترغب في الاستمتاع بمشاهدة الرسوم المتحركة المفضلة لديها، ويمكن تنزيل قناة توم وجيري من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد : 11355.

معدل الترميز:27500.

الجودة : تفوق ال HD.

معدل تصحيح الخطأ : 6/5.

استقطاب : عمودي.

تردد قناة سبيس تون

تُعد قناة سبيس تون من بين أشهر قنوات الأطفال في الفترة الأخيرة، حيث تم إطلاقها على الفضائيات منذ أكثر من 20 عامًا، وتتميز بأنها مجانية وغير مشفرة بالكامل، ولا تعرض إعلانات طويلة على القناة لكي لا يمل الأطفال، كما أنها تقدم محتوى هادفًا وجذابًا للأطفال يساعدهم على تنمية قدراتهم الفكرية والذهنية.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: ١١٧٨٥ .

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٥.

طريقة ضبط تردد القناة على الرسيفر

تُعد قناة Tom and Jerry من القنوات المفيدة والمسلية للأمهات والأطفال والرجال على حد سواء، إذ تقدم محتوى هادفًا وتعليميًا للأطفال وتتميز بصداقتها للأطفال ومناسبتها لجميع الأعمار، يمكن استقبال القناة على النايل سات باستخدام التردد والاستقطاب المذكورين أعلاه، و لمساعدتك على ضبط القناة على تلفزيونك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

احضر الريموت كنترول واضغط على زر “Menu”.

اختر خيار الإضافة الذي يظهر على شاشة التلفزيون.

أدخل التردد والاستقطاب الخاصين بقناة Tom and Jerry.

اضغط على زر البحث، وانتظر حتى يتم البحث عن القناة.

بمجرد العثور على القناة، اضغط على زر حفظ العملية لتثبيت القناة على شاشة التلفزيون.