هؤلاء الأشخاص .. قرار مفاجئ من الداخلية بمطالبة أصحاب بطاقات الرقم القومي هذه بالتوجه الى السجل المدني فورا .. فيها حبس وغرامة

تجديد البطاقة وما هي الغرامة بطاقة الهوية الوطنية تعد هذه من أهم المستندات ووثائق الهوية لكل مواطن، حيث يجب استخراجها بشكل قانوني مع استكمال سن 15 عاما،ويستخدمها الكثير من الأشخاص في العديد من المزايا والخدمات والتطبيقات الأخرى،مثل المواصلات والتموين يعتبر دليلا على الهوية المستخدمة في معظم الإجراءات.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومى 2023

واستخراج بطاقة الهوية الوطنية 2023 قدمت وزارة الشؤون الداخلية خدمة استخراج بطاقة هوية الدولة 2023 من خلال دليل الخدمات من خلال بوابة وزارة الشؤون الداخلية لشبكة المعلومات الدولية الإنترنت هنا، يتم الوصول إلى الموقع في بضع دقائق من الهاتف أو الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر، قم بتسجيل الدخول من خلال الموقع، انقر فوق دليل الخدمات، ثم من بطاقة الهوية الخاصة ببلد الجنسية، أكمل الإجراء.

غرامات على بطاقة الرقم القومى

إذا تم تغيير بيانات بطاقة الهوية الوطنية، فيجب تغييرها خلال 3 أشهر من تاريخ تغيير البيانات، وفي حالة فقد بطاقة الهوية الوطنية أو تلفها، يجب تغييرها خلال 15 يوما من تاريخ فقدانها، ولا يمكن تخزين أو معالجة بطاقة الهوية الوطنية التي أصدرت البطاقة بدلا من البطاقة.

عقوبات تغير بيانات الرقم القومي

يتم تغريمه 100 جنيها مصريا بسبب التأخير في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بعد 90 يوما من بلوغه سن 15،و 100 جنيه للتعامل مع بطاقة هوية وطنية منتهية الصلاحية أمام الحكومة أو السلطات العامة،و 50 جنيه لعدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية، و50 جنيه لعدم تحديث البيانات الشخصية مثل المهنة أو مكان الإقامة أو الزواج ، إذا لم تحصل على بدل فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد 3أشهر من التغيير، فتوقع غرامة قدرها 50 جنيه أسابيع بعد تحرير محضر فقد.

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

سيتم تضمين رسوم استخراج بطاقة الهوية الوطنية اعتمادا على نوع الاستمارة الذي يختاره المواطن عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية أو تحديثها، وسيتم تسليم الاستمارة العادي بعد 15 يوما سيكلف 45 جنيه، وسيتم تسليم الاستمارة بعد 3 أيام فقط والتكلفة هي 120 جنية، وسيتم تسليم الاستمارة في غضون 24 ساعة التكلفة 170 جنيه.