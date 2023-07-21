“فيها حبس وغرامة” على جميع أصحاب البطاقات المنتهية الان التوجه إلى السجل المدني تحذير هااام

تجديد البطاقة وما هي الغرامة نواصل معكم الحديث بخصوص إجراءات وزارة الداخلية والسجل المدني بشأن تجديد البطاقة الشخصية بدون تعب ومشقة وفي أسرع وقت، قامت وزارة الداخلية بإنشاء موقع إلكتروني خاص باستخراج البطاقة الشخصية فوريا وبالإضافة إلى استمارة خاصة بشأن تجديد البطاقة المنتهية، حيث إن البطاقة الشخصية هي من أهم الأوراق الخاصة لكل مواطن في الدولة ولابد من تجديدها فور الأنتهاء ويتم استخراجها لمن تم 15 عام ومن يتأخر في استخراجها يحتاج إلى دفع غرامة.

موقع تجديد البطاقة الشخصية عبر الإنترنت

هذا الموقع خاص بتجديد البطاقة الشخصية قم بالنقر على هذا الرابط وسوف يحولك الى موقع وزارة الداخليه والسجل المدني وأكمل البيانات وتابع الخطوات.

https://cso.moi.gov.eg/home?VStatus=Invalid&AnchorMoiLink=http://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId=9

الخطوات هي تسجيل البيانات الخاصة بك وملء الاستمارة ثم بعد ذلك اختيار نظام الدفع للرسوم سواء إلكترونيا أو شخصيا من خلال المندوب المختص لذلك.

قم بقراءة الإرشادات الخاصة بتجديد البطاقة ثم النقر على الموافقة.

تجديد البطاقة الشخصية من خلال ماكينة فوري

أشادت الأحوال المدنية عن خدمة الأتصال بالخط الساخن من خلال الرقم 15340 من أجل خدمة المواطنين في كافة الأمور المتعلقة بالبطاقة الشخصية أو شهادات الميلاد وشهادات الوفاة بمجرد الاتصال بالرقم ياخذ المندوب عنوان المنزل الخاص بك وتحصل على الورق المطلوب وتنتهي الخدمة بسلاسة.

ما هي غرامة تجديد البطاقة الشخصية

تحتاج إلى دفع غرامة مالية عند تجديد البطاقة الشخصية إذا انتهت المدة المحددة لها، وتكون الغرامة قدرها 100 جنيها في حالة التأخر عن استخراج البطاقة الشخصية عندما تتم 15 عام،،وعند تجديد البطاقة الشخصية بعد انتهاء موعدها ولو كان يوم واحد تقوم بدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه،،أما في حالة التعامل بالبطاقة المنتهية في جهة من الجهات الحكومية أو استخدام البطاقة في أي مستندات وهي منتهيه تكون الغرامة 100 جنيه،،وفي حالة الحصول على مؤهل دراسي ولم يتم تسجيله في البطاقة الشخصية تكون الغرامة 50 جنيه،،وأيضا عند تغيير المهنة وعدم تسجيلها في البطاقة أو تغيير مكان السكن يتم دفع غرامة 50 جنيه،،أما في حالة الزواج ولم تتغير البيانات فى البطاقة الشخصية بعد مرور 3 أشهر من عقد القران يتم دفع 50 جنيه.

مدة سريان تجديد البطاقة الشخصية

نحيطكم بالعلم أن المدة المحددة لسريان البطاقة الشخصية وعدم الأنتهاء هي 7 سنوات وبعد انتهائهم لابد من جديد البطاقة على الفور حتى لا تقوم بدفع غرامة أما بالسن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية يكون من سن 15 عاما وهذا نظرا للقرارات الحديثة التي أخرجتها وزارة الداخلية.