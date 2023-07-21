“كاك كاك الفراخ عاوزه مننا اي” أخبار ارتفاع اسعار الفراخ البيضا والحمرا في السوق للدواجن

أسعار الفراخ يتابع المواطنين أسعار الفراخ باستمرار سواء كانت البيضاء أو البلدي أو غيرها من الأنواع فهم يهتمون بمعرفة الأسعار منهم من يمارس هواية تربية الدواجن والآخر يعمل في هذه المهنة لذلك نخبركم عن اسعار الفراخ اليوم،نخبركم اسعار الفراخ اليوم والكتكوت للتربية وأيضا سعر طبق البيض وقد لاحظنا انخفاض في سعر بورصة الدواجن ولكن ليس انخفاض كبير، فهي ممكن أن تتغير في اليوم أكثر من مرة سواء بالزيادة أو الانخفاض وهذا المعروف عن بوصة الدواجن.

آخر تحديثات لأسعار الفراخ اليوم

بناء على تحديد بورصة الدواجن سعر الفراخ البيضاء أصبح سعر الكيلو 56 جنيها ويباع للمستهلك بسعر 61 جنيها للكيلو، أما بالنسبة لسعر الفراخ الساسو الذي حددته بورصة الدواجن، الكيلو يصل اليوم 100 جنيه و 101 جنيه، ويتحدد السعر للمستهلك بأن الكيلو 106 جنيها، وبالنسبة إلى سعر الفراخ البلدي حسب تحديد بورصة الدواجن يصل سعر الكيلو اليوم إلى 95 جنيها وللمستهلك بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد.

وحددت بورصة الدواجن أيضا سعر الفراخ البيضاء الأمهات 52 جنيها للكيلو الواحد وتصل إلى المستهلك بسعر 57 جنيها، وسعر البانية و اوراك الفراخ وصل اليوم سعر كيلو البامية إلى 160 جنيه و165 جنيها على حسب موقعك، وسعر كيلو الأوراك يصل اليوم إلى 85 جنيها.

أخر تحديث لأسعار الفراخ الخاصة بالتربية

إذا كنت من محبي تربية الدواجن وتتابع السعر باستمرار سوف نخبرك الآن على سعر الكتكوت للتربية:

حيث أنه وصل اليوم سعر الكتكوت البلدي إلى 6.50 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو يصل اليوم إلى 8.50 جنيه.

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سعر الكتكوت الهجين سجل اليوم 7.50 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو بيور للتربية يسجل اليوم 9.50 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الكتكوت الأبيض فهو يصل سعره اليوم إلى 17 جنيه.

أخر تحديث لأسعار بيض الفراخ

سعر بيض الفراخ يتم حديده أيضا على حسب بورصة الدواجن سعر الفراخ ونسجل اليوم أخر تحديث لكرتونه البيض، وقد وصلت اليوم كرتونة البيض الأبيض إلى 111 جنيها، أما سعر كرتونة البيض البلدي تسجل اليوم 123 جنيه، وكرتونة البيض الأحمر تسجل اليوم سعر 115 جنيها.

نتابع معكم باستمرار أسعار الفراخ اهتمام الجميع بها وسجلنا اليوم اخر تحديث لأسعار الفرخ بتاريخ 20/7/2023 وقد لوحظ انخفاض قليل في سعر الفراخ اليوم.