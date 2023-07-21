مزايا وأنواع تأشيرة الزيارة الشخصية لأداء العمرة
مزايا وأنواع تأشيرة الزيارة الشخصية لأداء العمرة
كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن مزايا تأشيرة “الزيارة الشخصية” التي تمكن جميع المواطنين من دعوة أصدقائهم وأقاربهم من الدخول إلى المملكة العربية السعودية، حتى يتمكنوا من أداء مناسك العمرة، إضافة إلى أن هذه التأشيرة لها مزايا جذابة تسمح لكافة المسافرين بالاستمتاع طوال رحلتهم من زيارة العديد من الأماكن القديمة والحضارية التي بعشقها ملايين الأشخاص، هذا وأن هذه التأشيرة من الممكن إصدارها لمرة واحدة، ومن السهل كذلك إصدارها لعدة رحلات مختلفة للسفر إلى السعودية.
مزايا إصدار “التأشيرة الشخصية”
وتُتيح التأشيرة الشخصية، فرصة أداء مناسك العمرة والعمل كذلك على الزيارة الكريمة للمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى أنها تسمح لحاملها باستكشاف المزيد من المناطق والمدن الحضارية في المملكة العربية السعودية، وإلى ذلك فإنه يمكن لجميع الزواج بالاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة وتراث المملكة الغني بالتنوع والجذاب بمناظره الفتاكة، فضلاً الكثير من الأشخاص يريدون معرفة أنواع التأشيرة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
أنواع التأشيرة الشخصية
هناك العديد من أنواع مختلفة من التأشيرة الشخصية، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا وهي جاءت على النحو التالي:-
- التأشيرة الشخصية ذات السفرة الواحدة وهي تمنع لمدة 90 يومًا سفر وإقامة.
- بينما هناك تأشيرة متعددة السفرات تمنح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يومًا، وهي تكون صالحة لمدة تصل إلى 360 يومًا.
- يمكن إصدار التأشيرة الشخصية عبر منصة التأشيرات التي أتاحتها وزارة الخارجية.
- تمثل هذه الخطوة أهمية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، بحيث تمكن جميع الزوار من زيارة الأماكن الحضارية والتاريخية المختلفة.