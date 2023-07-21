مزايا وأنواع تأشيرة الزيارة الشخصية لأداء العمرة

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن مزايا تأشيرة “الزيارة الشخصية” التي تمكن جميع المواطنين من دعوة أصدقائهم وأقاربهم من الدخول إلى المملكة العربية السعودية، حتى يتمكنوا من أداء مناسك العمرة، إضافة إلى أن هذه التأشيرة لها مزايا جذابة تسمح لكافة المسافرين بالاستمتاع طوال رحلتهم من زيارة العديد من الأماكن القديمة والحضارية التي بعشقها ملايين الأشخاص، هذا وأن هذه التأشيرة من الممكن إصدارها لمرة واحدة، ومن السهل كذلك إصدارها لعدة رحلات مختلفة للسفر إلى السعودية.

مزايا إصدار “التأشيرة الشخصية”

وتُتيح التأشيرة الشخصية، فرصة أداء مناسك العمرة والعمل كذلك على الزيارة الكريمة للمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى أنها تسمح لحاملها باستكشاف المزيد من المناطق والمدن الحضارية في المملكة العربية السعودية، وإلى ذلك فإنه يمكن لجميع الزواج بالاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة وتراث المملكة الغني بالتنوع والجذاب بمناظره الفتاكة، فضلاً الكثير من الأشخاص يريدون معرفة أنواع التأشيرة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

أنواع التأشيرة الشخصية

هناك العديد من أنواع مختلفة من التأشيرة الشخصية، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا وهي جاءت على النحو التالي:-