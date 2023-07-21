“الغدا فراخ “اسعار الدواجن اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 في مصر

شهدت اسعار الدواجن اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، حيث تشهد العديد من السلع الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن اسعار الدواجن في مصر اليوم 21 يوليو.

اسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن اليوم من 58 الى 60 جنيه.

سعر دواجن الساسو 60 – 65 جنيها.

اما سعر الدواجن البلدي 90- 110 جنيهات.

و الدواجن الأمهات الأبيض 56- 60 جنيها.

اسعار الكتكوت اليوم

ويبحث عدد كبير من الأشخاص أيضاً عن سعر الكتكوت اليوم فقد جاء كالتالي:

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 5-6 جنيهات.

أما سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6-7 جنيهات.

وسعر الكتكوت البلدي 5 -7 جنيهات

أسعار البيض اليوم

كما يهتم عدد كبير من الأشخاص بالاطلاع على سعر البيض الاحمر والبلدي الذي جاء كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 116 حتى 122 جنيها.

أما سعر كرتونة البيض الأحمر بين 110 حتى 115 جنيها.

فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي 100 إلى 120 جنيها.

قريباً تراجع ملحوظ في اسعار الفراخ

وخلال الأيام المقبلة سوف تشهد الأسواق المصرية تراجع ملحوظ في اسعار الفراخ حسبما أعلن “السيد القصير” الذي يشغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد أن الحكومة ما زالت مستمرة في الإفراج عن الأعلاف بالتعاون من البنك المركزي مشيراً إلى أن الدولة أعلنت عن زيادة معدلات الإفراج عن الأعلاق لتصل إلى 2.4 مليون طن.

وأشار “القصير” خلال لقاء له على قناة dmc مع الاعلامي “رامي رضوان” أن الإفراج تضمن 163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار، وأكد أن الحكومة المصرية أعلنت عن أعلاف تتخطى الـ 4 ملايين دولار وذلك من 16 أكتوبر الماضي حتى 27 أبريل 2023، ومن بينهم حوالي ما يقرب من 3.1 مليون طن ذرة، و 1.1 مليون طن فول صويا وأعلاف بإجمالي ما يقرب من 2 مليار دولار .