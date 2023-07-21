“جدول الأسعار الجديد”.. تعرف على سعر الذهب اليوم 21 يوليو 2023 الجمعة في مصر

الملايين من الأشخاص يتابعون أسعار الذهب بشكل يومي، فمز منا لا يتابع أسعار الذهب بشكل يومي؟ في الحقيقة أن لا أحد لا يتابعه، بل إن الجميع دومًا يرغب في معرفة أسعاره، ومن الجدير بالذكر أنه يتساءل عن سعر الذهب اليوم 21 يوليو عدد هائل، لذا سوف نتعرف على أحدث سعر له في السطور القليلة المقبلة، وذلك بشيء من التفصيل والاهتمام، مع بداية هذا اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، بالتعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم 21 يوليو

استقر سعر الذهب اليوم 21 يوليو ، لنجد أنه قد سجل ما يلي في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة:

بلغ ثمن جرام الذهب عيار 24، اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 2474 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر جرام الذهب عيار 21، بلغ اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 2165 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن ثمن جرام الذهب عيار 18، بلغ اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 1855جنيهًا مصريًا.

سعر الجنيه الذهب

شهد سعر الذهب هذا اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، استقرارًا بشكل واضح، كذلك أن سعر الجنيه الذهب قد سجل ما يقرب من حوالي 17.320 ألف جنيهًا مصريًا.

أسعار الذهب في الأسواق العالمية

ازداد سعر الذهب بشكل عالمي اليوم الجمعة، حيث أنه قد سجل ما يقرب من حوالي 1983 دولارا للأوقية، وهذا بنحو 1.22%، وذلك عند ثمن أوقية الذهب بالعالم، في البورصات الخارجية.