هنا.. رابط تقديم اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول 2023 عبر وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط اعتراضات الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2023 ، حيث يتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية تقديم اعتراضات الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2023، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في العراق عن نتائج هذا الصف في مختلف المدن والمحافظات. ولتقديم الاعتراضات، سمحت الوزارة للراغبين في ذلك بتقديمها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، وذلك حتى يتم إحضار الحراسة والتصحيح ومراجعتها، ولمزيد من المعلومات والتفاصيل، يمكن متابعة المقال التالي.

تقديم اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول

أعلن وزير التربية والتعليم في العراق، الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2023، وتجاوبت الوزارة بسرعة وبدأت استقبال الاعتراضات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، وذلك داخل المدارس القريبة من الطلاب،ويسمح للطالب المعترض بالنظر إلى كراسة الإجابة الخاصة به مرة ثانية بحضور ولي أمره ورئيس لجنة الكنترول، ويتم منع دخول الأجهزة المحمولة إلى القاعة، وحددت وزارة التربية والتعليم بعض الرسوم المالية المقررة على تقديم الاعتراض وأكدت على ضرورة تسديدها في الخزينة الخاصة بالمدرسة قبل الاطلاع على الكراسة. وتقدر هذه الرسوم بحوالي 3 آلاف دينار عراقي للمادة الواحدة، ويتم دفعها في حالة قرر الطالب الاعتراض.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط2023

بفضل الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية في العراق، يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة. وللقيام بذلك، يجب على الطالب القيام بالخطوات التالية: