Here.. الية تقديم اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الاول جميع محافظات العراق

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط في العراق 2023 ، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب الاعتراض على نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023، وحددت الوزارة رسوماً لكل مادة. وبعد طول انتظار، تم الإعلان عن النتائج الرسمية يوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع “نتائجنا”، ونستعرض معكم من خلال السطور التالية رابط وخطوات التقدم بالاعتراض علي نتائج الثالث المتوسط في العراق

اعتراضات الثالث المتوسط في العراق 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية عن آلية الاعتراض على نتائج صف الثالث المتوسط ، حيث يمكن بدء قبول الاعتراضات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، ويتم استقبال الاعتراضات في المدارس التابعة لكل طالب ، وتبلغ قيمة رسوم كل مادة 3 آلاف دينار ، وتسهيلًا على الطلاب ، قامت الوزارة بإتاحة إمكانية الاطلاع على النتائج بسهولة ودون الحاجة للذهاب إلى المدارس ، حيث بإمكان الطلاب الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع “نتائجنا”، وإدخال المعلومات المطلوبة للحصول على النتيجة بشكل تفصيلي ، وفي حال عدم تطابق النتيجة مع توقعات الطالب ، يمكنه تقديم اعتراض على النتيجة.

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط في العراق 2023

يمكن للطالب تقديم اعتراض على نتائج أكثر من مادة إذا كان لديه اعتراضات على أكثر من مادة ، وتحدد الوزارة قيمة الرسوم الخاصة بكل مادة التي يتم تقديم الاعتراض عليها، وتتم معالجة الاعتراضات وفقًا للإجراءات المحددة والمعتمدة من قبل الوزارة ، ويمكن لجميع الطلاب الذهاب الي المدارس التابعين لها وتقديم الاعتراضات علي المواد التي لم يحصل الطالب علي درجة ممتازه فيها