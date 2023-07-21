“تخطى الـ 50” تعرف الآن على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 21 يوليو 2023 بالسوق السوداء

يتابع المواطنين أسعار الدولار باستمرار، ومن الجدير بالذكر أنه يتساءل عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 21 يوليو العديد منهم، لهذا سنقوم بتوفير كل الأسعار التي سجلها الدولار في مختلف البنوك المصرية، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 21 يوليو

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 21 يوليو إلى أن سجلت ما يلي:

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي سجل 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا للبيع في بنك قناة السويس.

كذلك أن ثمن الدولار في بنك المصرف المتحد، بلغ اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء و30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.

كذلك أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بلغ اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، في بنك الإسكندرية، لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء و30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.

أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، حيث أنها سجلت ما يلي: