“زيادة تصدم المواطنين” ارتفاع في أسعار بورصة الدواجن اليوم 21 يوليو 2023

يرغب دائمًا في متابعة أسعار بورصة الدواجن كثير من المواطنين، إذ يتساءل عن أسعار بورصة الدواجن اليوم 21 يوليو غالبية المواطنين، لهذا سوف نوفر تلك الأسعار الخاصة بها اليوم الجمعة مع بداية التعاملات الصباحية.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 21 يوليو

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم 21 يوليو ، فقد سجلت ما يلي مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة:

بلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 56 جنيهًا مصريًا.

مسلم أن سعر الفراخ الساسو، بلغ اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 100 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن الفراخ البلدي، بلغ سعرها اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 95 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر الفراخ الأمهات الأبيض، بلغ اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 52 جنيهًا مصريًا.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم الجمعة، مع بداية التعاملات الصباحية، حتى سجل ما يلي: