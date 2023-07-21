“الاسعار رخصت 60ج” .. تعرف الآن على أسعار اللحوم اليوم 21 يوليو 2023

معظم المواطنين بحثوا عن أسعار اللحوم اليوم 21 يوليو ، وهذا لأنهم يريدون معرفة سعرها اليوم الجمعة مع بداية التعاملات الصباحية، لهذا سنقوم بتوفير تلك الأسعار الخاصة بها اليوم، في السطور القادمة.

أسعار اللحوم اليوم 21 يوليو

استقرت أسعار اللحوم اليوم 21 يوليو ، إذ أنها سجلت ما يلي في بداية التعاملات الصباحية اليوم:

بلغ ثمن اللحم الجملى، اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 230 جنيهًا مصريًا.

كذلك بلغت أسعار اللحم المفروم العادي، اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 200 و280 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر الكبدة البلدي، بلغ اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 200 و250 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر الكبدة الضأن، بلغ اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 250 و280 جنيهًا مصريًا.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21 يوليو 2023

كما ذكرنا فيما سبق أن أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 جاءت مستقرة، حتى سجلت ما يلي: