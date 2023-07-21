تعرف الآن على سعر الحديد اليوم 21 يوليو 2023 في مصر

ارتفع البحث عن سعر الحديد اليوم 21 يوليو ، حيث أن الأشخاص يريدون التعرف على أسعاره اليوم الجمعة 21 يوليو 2023م، فمن المعروف أنه يتغير بشكل متواصل، لذا سنقوم بتوفير المعلومات الخاصة به، عن طريق رصدنا لأحدث الأسعار التي سجلها اليوم.

سعر الحديد اليوم 21 يوليو

شهد سعر الحديد اليوم 21 يوليو انخفاضًا بشكل واضح، إذ أنه سجل ما يلي مع بداية التعاملات الصباحية:

بلغ ثمن حديد عطية، اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 34 ألف و500 جنيه.

هذا بجانب أن سعر حديد عز والدخيلة، بلغ اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 35 ألف و500 جنيه.

كذلك بلغ ثمن حديد الكومي، اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 33 ألف و500 جنيه.

كما أن سعر حديد المراكبي، بلغ اليوم الجمعة الموافق من 21 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 33 ألف و500 جنيه

أسعار الحديد اليوم الجمعة 21 يوليو

انخفضت أسعار الحديد اليوم الجمعة 21 يوليو ، فقد سجلت ما يلي مع بداية التعاملات الصباحية: