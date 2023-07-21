إمام عاشور “مبسوط لإنضمامي في نادي القرن” .. تعرف على صفقات النادي الاهلي الجديدة 2023

يتسائل العديد من الشباب والجماهير عن صفقات النادي الاهلي الجديدة 2023 ،حيث أن هذه الصفقات أهم ما يشغل تفكيرهم في الوقت الحالي ، والتي من المتعارف عليه أن يتم تنفيذها في الميركاتو الصيفي للعام الرياضي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وحيث جمعت عدد كبير من اللاعبين المميزين والمشهورين في العالم.

صفقات النادي الاهلي الجديدة 2023

أعلن مجلس إدارة فريق النادي الاهلي عن صفقات النادي الاهلي الجديدة 202٣، والتي أصبحت ضمن منظومة العمل على مواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها الفريق خلال الفترات القادمة على المستوى المحلي والقاري والعالمي وفيما يلي سوف نوضح لكم أهم الصفقات:

نجاح الأهلي في ضم لاعب من فريق الزمالك “أمام عاشور” وميتلاند السابق لمدة ٥ مواسم قادمة يقابلها ٣ ملايين دولار لناديه الدنماركي و ١٤ مليون جنيه للاعب كراتب سنوي .

نجاح الأهلي في ضم اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا ، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي ، بعد مفاوضات بين اللاعب وإدارة الاهلي .

نجاح الأهلي في اللاعب سوزا ، مقابل ٩٠٠ألف دولار للاعب ، ٦٥٠ألف دولار لفريقه الكوري الجنوبي.

سار لاعب الجيش المغربي رضا سليم هدفاً أساسياً للأحمر ، الذى يبحث عن فرصه للحصول على توقيع اللاعب.

تم الإعلان عن استمرار صفقة محمد رضا بوبو ومحمود مرعى ثنائي فيوتشر حتى الوقت الحالي ، وذلك بسبب المطالبات المادية العالية ومسؤوليتها.

يدرس فريق الدخول في صفقات تبادلية مع فيوتشر واستمرار بعض لاعبيه المعارين مثل سعد سمير ، مقابل إكمال التعاقد مع مرعى وبوبو.

الصفقات الجديدة مع تشكيل الأهلي

تم الإعلان عن صفقات النادي الاهلي الجديدة 202٤ والتي من المحتمل أن تكون كالآتي: