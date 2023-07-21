نتيجة 3 ثانوي عام 2023 برقم الجلوس ادبي وعلمي … نتيجة الثانوية العامة بالاسم

نتيجة 3 ثانوي عام 2023 برقم الجلوس ادبي وعلمي، يترقب عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة الإعلان عن نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، التي انتهت منتصف الشهر الجاري، وعلى الفور أعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور “رضا حجازي” عن البدء في اعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات، وحرص الوزير على متابعة عملية التصحيح ورصد الدرجات وشدد على المعلمين والمراقبين الانتباه جيداً خلال عملية الرصد وتجميع الدرجات حتى لا يقع الظلم على أحد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتيجة 3 ثانوي عام 2023 برقم الجلوس.

نتيجة 3 ثانوي عام 2023 برقم الجلوس

حيث صرح وزير التربية والتعليم خلال حوار له على احدى القنوات الفضائية على أن الوزارة تسعى جاهدة للإنتهاء من رفع نتيجة 3 ثانوي عام 2023 برقم الجلوس على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على النتيجة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تعاني منها الكثير من المحافظات المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد “حجازي” بنسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي تخطت نسبتها العام الماضي لتسجل المؤشرات الأولية 80% ، وهذا يدل على نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة في بداية العام الدراسي، هذا بالإضافة إلى اهتمام الوزارة برفع النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة سواء على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال قناة مدرستنا على النايل سات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية: