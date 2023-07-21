مجانى ..مشاهدة وتحميل فيلم البعبع 2023 كامل جودة hd … موقع ماي سيما my cima وايجي

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قصة فيلم البعبع

فيلم البعبع هو فيلم كوميدي من بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وحمدي الميرغني ، وتدور أحداث الفيلم حول رجل يعاني من الأرق

ويحلم كل ليلة بوحش يطارده. يحاول الرجل معرفة سر الوحش، ويدخل في مغامرة مثيرة للكشف عن الحقيقة.

يُعد فيلم البعبع من أقوى الأفلام الكوميدية التي تم إنتاجها في عام 2023، الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، ونال إعجاب الجمهور والنقاد.

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