أسعار السجائر اليوم 2023 بعد نفي قرار الزيادة

أثارت الزيادة الجديدة التي أقرتها شركة فيليب موريس مصر في أسعار سجائر إل إم وميريت ومارلبورو منذ قليل، تساءلًا لدى المواطنين عن أسعار السجائر بالأسواق اليوم، بكافة أنواعها سواء المحلية أو الأجنبية.

وتتراوح الزيادة التي أعلنتها شركة فيليب موريس مصر، المنتجة لعدة أصناف من السجائر ذات الجودة العالية، بين 3 و5 جنيهات في أسعار سجائر إل إم وميريت ومارلبورو، حيث جاءت

إلغاء قرار رفع أسعار سجائر

كما أعلن إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في تصريحاتة أن شركة فيليب موريس قررت إلغاء قرار رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل إم، التي كان من المقرر بدء تطبيقها فورا لحين الانتهاء من تطبيق التعديلات الضريبية.

وبعد هذا القرار ذكرت شركة فيليب موريس فى تصريح انها قد أصدرت قرارًا برفع أسعار السجائر 5 جنيهات في أنواع المارلبورو والميريت و3 جنيهات في سجاير إل إم، وفقًا للآتي:

حقيقة ارتفاع أسعار السجائر 2023

بعد ان شهدت استقرار أسعار السجائر في السوق المحلية ويأتي ذلك بعد قرارات عاجلة مساء أمس بعد ما نفت فيها شعبة الدخان رفع شركة فيليب موريس أسعار السجائر، وقد تم نفي القرار بعد ساعات قليلة من توزيعه على التجار والموزعين، وخلال السطور التالية تستعرض لكم الأسعار

زيادة أسعار السجائر اليوم

– سجلت أسعار السجائر مورلبورو red قيمة 54 جنيها.

– سجلت أسعار السجائر مورلبورو gold قيمة 54 جنيها.

– سجلت أسعار السجائر مورلبورو grafted بأنواعها قيمة 45 جنيها.

– سجلت أسعار السجائر أل أند أم red قيمة 39 جنيها.

– سجلت أسعار السجائر أل أند أم blue قيمة 39 جنيها.

– سجلت أسعار السجائر أل أند أم silver قيمة 39 جنيها.

– سجلت أسعار السجائر أل أند أم forward قيمة 39 جنيها.

اسعار السجائر اليوم في مصر 2023

أسعار السجائر اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 بعد نفي قرار الزيادة

بوسط/ بلومنت: 23 جنيها

– كليوباترا بوكس «20»: 24 جنيها

– كليوباترا سوبر: 24 جنيها.

– مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر»: 24 جنيها.

– مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيها.