ثورة في عالم الاتصالات السعودية ” خدمة جديدة تدخل حيز التنفيذ بدء هذا الموعد!!

ستشرع “هيئة الاتصالات” في المملكة العربية السعودية في تقديم خدمة عرض اسم وهوية المتصل بدءًا من الأول من أكتوبر المقبل. الهدف من هذه الخدمة هو تقليل عمليات الاحتيال التي تنتحل هويات الجهات الحكومية والأهلية. سيتم التنسيق مع شركات الاتصالات المحمولة ومصنعي أجهزة الجوال لتفعيل هذه الخدمة الجديدة. قدمت “هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية” مشروع المواصفة الفنية لعرض اسم الجهة المتصلة. يهدف هذا المشروع إلى استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي وضمان توافق الأجهزة الطرفية مع الشبكات العاملة في المملكة وتوعية المستخدمين حول هذه الميزة وطريقة عرض اسم الجهة المتصلة.

خدمة جديدة في السعودية عبر الشبكات المتنقلة

تركز هذه الخدمة على إمكانية عرض اسم المتصل للطرف الثاني في أجهزة الاتصال العاملة على شبكات الجوال في المملكة العربية السعودية. تُعَتَبِر هذه الميزة إضافة هامة تسمح للطرف المتصل بمعرفة هوية المتصل عن طريق إدراج اسم الجهة التي قامت بالاتصال. يُمكِن مقدمي الخدمة استخدام هذه الميزة لتحديد هوية المتصل في شبكاتهم دون الحاجة إلى تنشيط الميزة من جانب الأطراف المتصلة. يتم تنشيط هذه الميزة فقط للمكالمات الواردة من الجهات الموثوق بها. ستبدأ الخدمة الجديدة في العمل اعتباراً من الأول من أكتوبر ٢٠٢٣.

ثورة في عالم الاتصالات السعودية

تضمنت الخدمة الجديدة متطلبات عامة، وتحث مقدمي الخدمات المتنقلة والثابتة على توفير الحلول المناسبة لتفعيل خاصية عرض اسم المتصل وفقًا للمتطلبات المحددة. وأشار المشروع إلى ضرورة توافق أجهزة الاتصال مع شبكات مقدمي الخدمة في المملكة، من خلال إجراء اختبارات وإصدار إقرارات بدعم الخاصية.

ويتعين الحصول على موافقة جميع مشغلي الشبكات المتنقلة قبل تقديم طلب الموافقة على الامتثال للمواصفات. ومن المتطلبات أن يقوم مشغلي الشبكات المتنقلة في المملكة بإجراء الاختبارات المطلوبة وإصدار الموافقة وفقًا للمواصفة الفنية (GEN002). ويجب توفير الوثائق اللازمة لإثبات المطابقة لأي متطلبات إضافية محددة في المواصفات الفنية ذات الصلة. ومن الوثائق التي يمكن توفيرها للهيئة المعنية نتائج الاختبارات المحددة والمخططات التقييسية والتفسيرات الفنية وإقرارات المتعلقة بالمطابقة، وذلك وفقًا للمتطلبات المحددة في المواصفات.

من الضروري على مقدمي الخدمات المحمولة والثابتة اتخاذ إجراءات أمنية داخل شبكاتهم، للتحقق من مصدر اسم المتصل وضمان أنه يأتي من المصدر الأصلي، وللحصول على مزيد من المعلومات حول خصائص ومواصفات شبكات الاتصالات، يمكن التنسيق مع مقدمي الخدمة في المملكة، ويتعين على مصنعي الأجهزة الطرفية تفعيل هذه الخاصية على جميع الأجهزة المعنية، والالتزام بدعم تحديد هوية المتصل ورقمه عن طريق الشبكة، وعرضهما على شاشة الجهاز.

عرض هوية المتصل

يجب أن يتم عرض اسم المتصل ورقمه في سجل المكالمات، وينبغي أن يتم توفير القدرة على استقبال وعرض اسم المتصل ورقمه على جميع أنواع التقنيات (2G، 3G، 4G، 5G). ينبغي أن تتفيأ هذه المواصفة الفنية بالمتطلبات العامة والتقنية المحددة، ولا تتطلب أي نوع من التراخيص. لم يتم تحديد أي متطلبات إضافية لهذه المواصفات الفنية.