“بعد قرار شركة غازكو” كم سعر تعبئة اسطوانة الغاز الجديد 2023؟.. إليك التفاصيل

تسعى شركة الغاز والتصنيع الأهلية لتوفير كافة الاخبار المستجدة التي تخص اسطوانات الغاز في المملكة وإعادة تعبئتها مرة أخرى، حيث قبل صدور آخر قرار كان سعر التعبئة 18.85 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة، لذا شغل بال الكثيرين في الآونة الأخيرة كم سعر تعبئة اسطوانة الغاز نظرًا لكثرة تغيرات الأسعار عالميًا في مختلف السلع، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل الآخرى.

كم سعر تعبئة اسطوانة الغاز

يتساءل الآن الكثيرين من الأشخاص في السعودية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زوار عن كم سعر تعبئة اسطوانة الغاز ويُمكننا القول إن قبل صدور آخر قرار من قبل الشركة كان سعر إعادة التعبئة للغاز 18.85 ريال سعودي شامل الضريبة ولكنه لم يتضمن أجرة النقل من المنافذ الرئيسية إلى منافذ البيع الت يتوجه إليها المواطنين، ولكن بالنسبة لآخر سعر تم الإعلان عنه من قبل الشركة إن سعرها وصل لأ 19.85 يال سعودي شاملاً الضريبة وغير شامل أجرة النقل لمنافذ البيع.

محلات بيع اسطوانات الغاز

توجد مجموعة من الاشتراطات التي يجب اتباعها وفقًا للوائح الداخلية المرفقة في محلات بيع اسطوانات الغاز، ولكي تتمكن من معرفتها لكي تبتعها حتى لا تتعرض للخطر أو المسآلة القانونية فجاءت على النحو التالي وهي: