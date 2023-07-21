انقطاع الكهرباء المتكرر في مصر يثير الغضب .. وزارة الكهرباء توضح السبب!!

انقطاع الكهرباء المتكرر في مصر يثير الغضب، في الفترة الأخيرة، حدث انقطاع طويل للتيار الكهربائي بشكل مفاجئ في جميع المحافظات، مما أثار تساؤلات المواطنين حول سبب هذا الانقطاع. هل يوجد أعمال فنية تسبب في هذا الانقطاع أم لا؟ تم الإعلان من قبل وزارة الكهرباء المصرية عن التفاصيل الكاملة بشأن هذا الانقطاع.

سبب انقطاع التيار الكهربائى

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في جميع المحافظات. بلغت درجات الحرارة ما بين 35 و 44 درجة مئوية، وهذه درجات حرارة عالية بالمقارنة مع المعدل الطبيعي. نتيجة لهذا الارتفاع في درجات الحرارة، قام العديد من المواطنين بتشغيل مكيفات الهواء والأجهزة المبردة لمواجهة الحرارة الشديدة، بالإضافة إلى زيادة سرعة المراوح. أعلنت وزارة الكهرباء أن هذا الإجراء هو سبب انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي، حيث أكدت الوزارة أن زيادة الأحمال على المحولات الكهربائية هي السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء، وذلك لتجنب حدوث أي مشكلة نتيجة لزيادة الأعباء وارتفاع الضغط على المحولات الكهربائية في جميع المناطق في جميع المحافظات في الجمهورية.

تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي

وفقًا للتصريحات الرسمية من داخل وزارة الكهرباء، ينبغي على المواطنين أن يتوسطوا ويعتدلوا في استخدام الكهرباء وألا يشغلوا المكيفات لفترة طويلة لتجنب زيادة الأحمال. فعندما تزداد أحمال الكهرباء على المحولات الكهربائية ، يحدث ضبط غير صحيح في سرعة التيار الكهربائي سواء بزيادته أو قلّته، وبوجود عدم ضبط سرعة التيار الكهربائي ، يمكن للأجهزة الكهربائية أن تتعطل مثل الثلاجات والشاشات وأجهزة الكمبيوتر وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية الأخرى المُعرضة للتلف.

انقطاع الكهرباء المتكرر في مصر أزمة تنتهي في هذا الموعد

أثّر توقف التيار الكهربائي المتكرر في مصر على حالة من الغضب والاستياء بين الكثير من الناس، خاصةً في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي.

وأكدت السلطات في مصر أن قطع التيار الكهربائي تم بهدف تقليل الضغط على شبكات الكهرباء والمتوقع أن يستمر حتى الثلاثاء المقبل.