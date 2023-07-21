“صدمة جديدة لجماهير الزمالك ” حقيقة انتقال احمد سيد زيزو إلي الأهلي بـ 30 مليون في الموسم

يتداول الآن العديد من المواقع الرياضية أخبار حول انتقال احمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك إلي النادي الأهلي بقيمة عقد تصل حتى 30 مليون جنية في الموسم ، والتي يوكدها بعض المذيعين الرياضين لكن تم يتم نشر آي تصريحات من داخل إدارة النادي الأهلي اومن اللاعب نفسه ، وهو الخبر الذي سوف يكون بمثابة صدمة كبيرة إلى جمهور نادى الزمالك وخاصة بعد انتقال أمام عاشور في الساعات الماضية إلي النادي الأهلي، واليك تفاصيل انتقال احمد سيد زيزو إلي الأهلي.

انتقال احمد سيد زيزو إلي الأهلي

حالة من الغضب يعيشها جمهور نادى الزمالك في الأيام الحالية بعد التأكد من انتقال نجمة فريقه السابق أمام عاشور إلي القلعة الحمراء ، والذي قد كان احترف في الدنمارك منذ اقل من شهرين ليعود الآن إلي النادي الأهلي بعقد لمدة خمس مواسم ، ومتداول عدة أخبار حول رغبة القلعة الحمراء في اقتناص اكبر نجم في نادى الزمالك الآن وهو احمد سيد زيزو إلي صفوفه بقيمة عقد كبيرة تصل ل 30 مليون جنية في الموسم الواحد، والذي لن تقدر إدارة نادى الزمالك في ظل الأزمات المالية التى تعانى منها أن توفره إلى اللاعب، ولكن لم يتم التأكد رسميا من إتمام تلك الصفحة أي أو تصاريح من مصدر مسؤول من داخل النادي الأهلي او من اللاعب حتى الآن .

حقيقة انتقال زيزو للاهلى

يعانى نادى الزمالك حاليا من حالة من اضطراب الإداري وأزمات اقتصادية في الآونة الأخيرة مما تسبب في تأخر صرف مستحقات اللاعبين ، والتي لجأ البعض منهم إلي الاحتراف في الخارج، واو عدم تجديد إلي النادي في المواسم المقبلة ، وعلى اثر ذلك يغرى النادي الأهلي نجوم الفريق لانتقال إلي صفوف ونجح بالفعل في ضم نجم النادي امام عاشور لمدة خمس مواسم مقبلة والآن يسعى لضم احمد سيد زيزو.