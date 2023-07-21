“وزارة التضامن” تُعلن كم مبلغ تكافل وكرامة الشهري 2023 بعد الزيادة المقررة من الحكومة

يتساءل الكثير من المواطنين عن كم مبلغ تكافل وكرامة الشهري 2023 وصرح الرئيس أنه تمت الزيادة على جميع الفئات المستحقة منهم: كبار السن والأسر التى تحت خط الفقر، وأيضًا المسنين، وتم التصريح أيضاً عن الأوراق التى يجب توافرها لكي يتم القبول في هذا الدعم.

كم مبلغ تكافل وكرامة الشهري 2023

المواطنين يريدون معرفة كم مبلغ التكافل والكرامة الشهرى، وقام الرئيس بإطلاق قيمة المعاش، وأيضًا الزيادة التى تم إضافتها بنسب متساوية وهي كتالي:

يحصل الشخص الذي تم قبول في برنامج التكافل والكرامة 500 جنية وهذا للأسر متوسطة الحال، وبعد أن تمت الزيادة وصل الراتب إلى 625 أي بنسبة تصل الى 25٪.

بينما الاكبار في سن الذي ياخذون معاش تكافل وكرامة يصل إلى 450 جنية، وبعد الزيادة يتم صرف مبلغ حوالي 563 جنية.

على عكس المواطنين ذوي الهمم الذين يتقاضون راتب تكافل وكرامة قيمته 420 جنيه، ويحصلون عليه بعد الزيادة بقيمة حوالي 563 جنية مصرى.

بينما الايتام ياخذون راتب 437 جنية، وذلك بعد أن تمت الزيادة في البداية كانوا يتقاضون 350جنيه.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في خدمة التكافل والكرامة

يجب عليك قبل التسجيل تكافل وكرامة، معرفة ماهي الاوراق المطلوبة للحصول على هذا الدعم، وهي كتالي: