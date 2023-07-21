اخر تحديث تردد قناة طيور الجنة 2023 نايل سات بجودة Hd على مدار اليوم

تصدر تردد قناة طيور الجنة 2023 قائمة البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب محتواها التعليمي والترفيهي الذي تقدمه للأطفال، وبالتالي حققت شعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء في العالم العربي حيث إنها تمثل مصدرًا رائعًا للترفيه والتعليم المسلي للأطفال، حيث يمكنهم التعلم والاستمتاع في نفس الوقت، ولهذا سوف نستعرض عبر الفقرات التالية كافة المعلومات عن هذه القناة، وأحدث تردد لها.

قناة طيور الجنة

وفي إطار حديثنا عن تردد قناة طيور الجنة 2023، وينبغي أن نقدم لك نبذة موجزة عنها من خلال الآتي:

هي قناة تلفزيونية خاصة بالأطفال، تأسست في عام 2008 وكانت تبث على القمر الصناعي نايل سات، وحاليًا تبث على القمر الصناعي عرب سات.

تهدف إلى جذب الأطفال من خلال عروض ترفيهية تتميز بالبراءة والمرح والابتسامات.

تسعى أيضًا لاستخدام أطفال يشبهون المشاهدين في حركاتهم وألعابهم واهتماماتهم، مما يسهل عليهم التعاطف والتفاعل مع المحتوى المقدم.

تميز هذه القناة عن غيرها من القنوات التلفزيونية الأخرى المخصصة للأطفال من خلال تقديم محتوى يلبي احتياجاتهم ويتناسب مع مستوى الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة 2023

يزاد البحث من قبل العديد من الأهالي عن تردد قناة طيور الجنة 2023 على قمري نايل سات وعرب سات حيث أثبتت مصداقيتها وقدرتها على تعليم القيم والمبادئ الحميدة للأطفال، بالإضافة إلى ذلك أنها تحظى بنسبة مشاهدة عالية في العالم العربي، ولهذا سوف نستعرض ترددها عبر الأقمار الصناعية:

ترددها على النايل سات هو 11257، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على عرب سات هو 11073، ومعدل الترميز: 27500، والاستقطاب: أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ تلقائي.

ولهذا تعد القناة وجهة محببة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ممتع وترفيهي يستهوي صغار المشاهدين ويطمح إلى تلبية اهتماماتهم وتعزيز قيمهم التعليمية.